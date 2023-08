A- A+

REALITY Pernambucano Emanuel Sávio se despede do "MasterChef Brasil": "Foi tudo muito lindo" Cozinheiro foi eliminados pelos chefs nesta terça-feira (29)

O pernambucano Emanuel Sávio foi o eliminado do “MasterChef Brasil” desta terça-feira (29). Em sua página no Instagram, o cozinheiro falou sobre sua participação no programa: “Foi tudo muito lindo, foi muito intenso e transformador”.



“Participar de um reality, ter coragem pra se expor e abrir mão de tudo para viver um sonho não é pra qualquer um”, escreveu Emanuel, que agradeceu à equipe do “MasterChef” e ao carinho de quem acompanhou sua participação no programa.

No episódio de terça-feira (29), os competidores tiveram que cozinhar com os ingredientes da cesta de repescagem. Entre os pratos preparados na última prova, o de Emanuel foi o pior avaliado.



Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, jurados do reality, afirmaram que a comida preparada pelo cozinheiro estava insossa e sem sabor. Rizzo chegou a dizer que via o competidor na final da temporada.

