Pernambucano Gil do Vigor celebra conclusão do PhD em Economia nos EUA: "Venci através da educação"
Cerimônia de formatura aconteceu nessa quinta-feira (11), na Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos
O economista pernambucano, apresentador e influenciador digital Gilberto Nogueira, conhecido nacionalmente como Gil do Vigor, celebrou a conclusão do doutorado (PhD) em Economia.
A cerimônia de formatura aconteceu nessa quinta-feira (11), na Universidade da Califórnia em Davis (UC Davis), nos Estados Unidos.
Em publicação nas redes sociais, Gil destacou que a conquista é resultado de anos de dedicação aos estudos.
"Eu venci através da educação. Eu venci porque eu acreditei e vou continuar acreditando pra sempre", afirmou.
Gil também relembrou as dificuldades enfrentadas durante o período em que viveu fora do Brasil para concluir sua formação acadêmica. De acordo com ele, o processo foi marcado por desafios e incertezas.
"Só quem estava próximo a mim sabe o quanto foi difícil, quantas vezes eu chorei e quantas vezes eu pensei em desistir", ressaltou.
Apesar dos obstáculos, o pernambucano lembrou que encontrou forças nos ensinamentos da família e no apoio dos amigos para seguir em frente.
"Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha família e meus amigos é que desistir nunca será uma opção e que a educação sempre será minha primeira opção", afirmou.
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O ex-participante do Big Brother Brasil 21, quarto colocado do reality show, também rebateu que a conquista estaria ligada apenas à visibilidade conquistada no programa. Segundo ele, a educação foi o principal instrumento para transformar sua realidade.
"Muitas pessoas falaram que eu venci por conta do Big Brother ou por outros motivos. E eu sei que o Big Brother foi uma parte importantíssima na minha vida, mas a verdade é que sem a educação, a minha mãe, os meus professores e os amigos que seguraram minha mão enquanto eu morava em outro país, eu nada seria", destacou.
A conclusão do PhD também foi celebrada pela mãe do economista, Jacira Santanna, que esteve presente na cerimônia nos Estados Unidos e destacou o orgulho pela formação do filho.
"Hoje eu celebro uma das maiores alegrias da minha vida: meu filho se tornou PhD. Depois de tantos anos sendo mãe e pai ao mesmo tempo, meu coração transborda de gratidão e orgulho. Hoje posso dizer: tenho um filho doutor, um economista brilhante e um ser humano maravilhoso. Te amo, meu filho", escreveu Jacira Santanna.