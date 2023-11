Pernambucano Guel Arraes ganha prêmio de Melhor Diretor com 'Grande Sertão' em festival europeu

A- A+

O diretor pernambucano Guel Arraes ganhou o prêmio de melhor direção no Critic’s Pick no Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), na Estônia, com o filme “Grande Sertão”, uma livre adaptação da obra de Guimarães Rosa, produzido pela Paranoid Filmes.

"Prêmio de direção significa prêmio para os artistas e produtores do filme também porque ele só é possível se tudo isso funciona junto. É interessante também que um filme tão ancorado na realidade brasileira e na recriação do português que faz Guimarães Rosa tenha se destacado num festival internacional", diz o cineasta.

“Grande Sertão” foi exibido na 27ª edição do Tallinn Black Nights Film Festival, na Estônia, onde fez sua estreia mundial, com a presença do ator Luiz Miranda, que interpreta Zé Bebelo no filme, que comentou a participação do longa no evento:

"Este é um festival muito importante e o prêmio mostra que a história tem potência para viajar. É um filme de amor e de guerra, em um momento em que o Brasil e o mundo vivem muitas guerras e muitas vezes a gente nem entende os motivos desses conflitos.

A diretora Flavia Lacerda complementa. "A boa recepção do filme também confirma o quanto esta história é atual nesse contexto mundial tão violento, onde a questão do bem e do mal está muito em evidência".

“Grande Sertão” foi bem recebido pela imprensa internacional do festival: “Um filme verdadeiramente extraordinário”, escreveu Jeremy Clarke, no site dmovies.

No debate realizado após a exibição, o produtor Manoel Rangel destacou a "fidelidade" do longa ao espírito de Guimarães Rosa.

"Guel teve coragem por enfrentar, num tom épico, no lirismo e na ética do Grande Sertão Veredas, temas centrais da vida brasileira de hoje como a guerra urbana e o assassinato dos jovens negros da periferia".

Iniciado em 1997 em Tallinn, capital da Estônia, o Tallinn Black Nights Film Festival, também conhecido como PÖFF, é um dos maiores festivais de cinema do norte da Europa e uma das plataformas regionais mais movimentadas da indústria. Em 2014, a mostra conseguiu o credenciamento da FIAPF (Federação Internacional da Associação dos Produtores de Filmes) e desde então entrou na categoria A dos festivais.

Protagonizado por Caio Blat (Riobaldo) e Luisa Arraes (Diadorim), o filme ainda traz no elenco nomes como Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro), Eduardo Sterblitch (Hermógenes), Luis Miranda (Zé Bebelo), Mariana Nunes (Otacília) e Luellem de Castro (Nhorinhá). O longa transpõe o universo da violência dos jagunços do sertão para o território das organizações criminosas da periferia urbana de uma comunidade brasileira, em um tempo indeterminado. A história, narrada em tom épico, segue a trajetória de Riobaldo, professor que ingressou no bando por amor a Diadorim.

Produzido pela Paranoïd Filmes em coprodução com a Globo Filmes e distribuição da Paris Filmes, o longa tem estreia prevista para 30 de maio de 2024.

