Pernambucano Hugo Alvarez canta com Zezé di Camargo em São Paulo; assista

O cantor e compositor Hugo Alvarez subiu ao palco do Zezé di Camargo, no Vibra São Paulo, na capital paulista. Durante a apresentação do projeto solo “Rústico”, Zezé convidou o artista para cantar “Mentes Tão Bem”. Wanessa Camargo também participou do espetáculo especial dirigido por Emanoel Camargo.

Durante o evento, Zezé apresentou Hugo Alvarez ao público: “Hugo está surgindo agora na música sertaneja e é a nova aposta da família Camargo”, afirmou. O músico de Recife, mas que mora atualmente em Goiânia (GO), está em estúdio com o produtor Felipe Duran preparando para a gravação do primeiro DVD, em Goiás.



A performance de Hugo Alvarez foi aplaudida pelo público que contou com a presença de celebridades como Mariana Rios, Jade Magalhães, Ceará, Kika Sato, Tierry e Glenda Kozlowski.

Apadrinhado por Zezé, Hugo de apenas 18 anos, se emocionou ao falar da representatividade do astro em sua vida: “Foi uma honra cantar com Zezé que é um ícone da música brasileira. Ele é uma inspiração para mim. Foi um sonho realizado, emocionante demais, sem explicação”, disse Hugo.

