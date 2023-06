A- A+

CINEMA Pernambucano Marcelo Pedroso lança nova versão do documentário "Por trás da linha de escudos" Filme terá sessão com debate nesta sexta-feira (30), no Cinema da Fundação (Museu)

O cineasta pernambucano Marcelo Pedroso apresenta uma versão inédita do documentário “Por trás da linha de escudos”. A estreia nacional ocorre nesta quinta-feira (29) e, na sexta-feira (30), será realizada uma sessão seguida de debate, às 19h20, no Cinema da Fundação (Museu).

O filme foi apresentado pela primeira vez em 2017, em festivais de cinema de Cachoeira, na Bahia, e Brasília, no Distrito Federal. Após a produção ter sido recebida com críticas negativas, a equipe resolveu retirar o título de circulação e trabalhar em uma nova versão.

Marcelo e sua equipe filmaram dentro do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco, tendo como ponto de partida os embates entre a instituição e os ativistas do Movimento Ocupe Estelita. Com a nova edição do material, além de apresentar o cotidiano e o ponto de vista dos policiais, o documentário, agora, também comenta a sua própria feitura, seus dilemas e contradições.



O processo de reedição do material foi conduzido por Pedroso e pelo montador do filme, o também realizador Ernesto de Carvalho. Além do Recife, o longa-metragem também estreia nesta semana em Fortaleza e, no dia 6 de julho, em Maceió.



