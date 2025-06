A- A+

MÚSICA Pernambucanos conquistaram Prêmio Profissionais da Música (PPM) no último fim de semana A 8ª edição do evento anunciou os contemplados em Brasília (DF)

No último fim de semana, em Brasília (DF), aconteceu a cerimônia do Prêmio Profissionais da Música (PPM), que, em sua 8ª edição, promove o reconhecimento da criação e produção cultural com foco no universo da música.

Com forte tradição no setor, Pernambuco abocanhou a premiação em algumas categorias. Foram agraciados com o prêmio artistas como a banda Viruz, Amaro Freitas, Zé Manoel, Sofia Freire, Joy Brandt e Cláudio Rabeca (potiguar radicado em Pernambuco desde 2002).

Ganhadores

O pianista, compositor e arranjador Amaro Freitas dividiu o prêmio de “Artista do Ano” com a paraibana Cátia de França.

Amaro também recebeu o prêmio de “Single do Ano” pela música “Mar de Cirandeiras”, dividida com o guitarrista norte-americano Jeff Parker e que está no seu mais recente álbum, “Y’Y”.

Junto ao também pianista, compositor e cantor petrolinense Zé Manoel, Amaro concebeu o show em homenagem ao Clube da Esquina, que recebeu o PPM de “Show do Ano”.

A cantora, compositora e musicista Sofia Freire dividiu o prêmio de “Autoras/Nordeste” com a alagoana Suzi Mariana.

Joy Brandt, cantora, compositora e produtora cultural, ganhou o como “Artista MPB/Nordeste”, junto com a cantora baiana Aiace.

O site Acervo Chico Science, que mantém o acervo escrito do criador do Manguebeat, levou o prêmio de “Canal Digital de Artista/Nordeste”.



O músico, compositor e cantor Cláudio Rabeca, nascido no Rio Grande do Norte, mas morador e vivente em Olinda desde 2002, foi agraciado com o prêmio de "Instrumentista Popular Masculino/Nordeste".

A banda pernambucana Viruz ganhou o prêmio “Hip Hop Masculino Norte/Nordeste”. Com mais de três décadas de estrada, a banda lançou recentemente o single "Êxodo Rural", que dá nome à turnê que eles iniciam em agosto.

Viruz tem origem no Hip Hop e influências que dialogam com o rock, o reggae, o maracatu e outras expressões da cultura urbana.

“Receber o prêmio PPM é uma honra incrível para a banda e um reconhecimento do nosso trabalho árduo e dedicação à música. Sentimos um misto de alegria, gratidão e orgulho. É um incentivo para continuarmos criando e compartilhando nossa arte. Agradecemos de coração a oportunidade de fazer parte desse festival e esperamos ansiosamente pelo que vem por aí", comemora o produtor artístico e musical, também responsável pela guitarra e voz (junto com Dom Pablo) da banda, Riva Le Boss.



