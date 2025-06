A- A+

Intercâmbio Pernambucanos levam música e gastronomia a residência artística na França Temporada Brasil-França 2025 contará com a Dj IDLIBRA e o chef Thiago das Chagas trazendo a sonoridade e os sabores pernambucanos, no centro cultural Trempo, em Nantes

A temporada Brasil-França 2025 contará com a participação de nomes pernambucanos da música e da gastronomia, na programação do Ccentro cultural Trempo, na cidade francesa de Nantes.

Com curadoria do baiano Patricktor4, será promovida, nos dias 27 e 28 de junho, uma residência artística com a Dj IDLIBRA e o chef Thiago das Chagas, trazendo a sonoridade e os sabores do pernambucanos para combinar criações com os Franceses DJ AASANA e o chef Léo Huet.

A mostra resultante dessa residência será reapresentada, em outubro, no Recife.

