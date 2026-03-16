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Oscar 2026 Pernambucanos são as estrelas do Oscar Protagonistas nas transmissões do Oscar 2026, fãs de "O Agente Secreto" não deixaram a noite histórica perder o brilho. Celebraram as indicações mesmo que o longa não tenha conquistado nenhum prêmio

O filme “O Agente Secreto” não conquistou nenhuma das quatro categorias para as quais foi indicado ao Oscar 2026. Mas a noite histórica para o cinema pernambucano não perdeu o brilho. No Recife e em Olinda, o público foi protagonista. Acompanhou gratuitamente a cerimônia em lugares como o Cinema São Luiz, o Parque de Apipucos e a sede da Pitombeira, sem dar brecha para a tristeza.

Por iniciativa do governo do estado, no São Luiz, centro da capital, uma das locações do filme do recifense Kleber Mendonça Filho, havia um extenso tapete vermelho, onde desfilaram bonecos gigantes do cineasta e do ator Wagner Moura, na presença da orquestra da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos.

Atrações

Na área externa do cinema havia telão para exibir a cerimônia e foi instalada uma escultura da lenda urbana ‘Perna Cabeluda’, presente no longa-metragem. O público fotografou momentos também com carros antigos e orelhões personalizados do filme. Maior parte vestiu a camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos, usada em cena pelo ator Wagner Moura.

“Hoje é dia de celebração, da nossa cultura, da nossa economia criativa, da força, da expressão, da arte pernambucana”, destacou a governadora Raquel Lyra, minutos antes da transmissão do Oscar.

O São Luiz é um dos últimos cinemas de rua do Brasil, estava fechado, foi reformado pelo estado e virou espaço para a pré-estreia de “O Agente”.

O ator Kaiony Venâncio, o matador Vilmar de "O Agente Secreto", esteve no São Luiz. O artista potiguar agradeceu o carinho do público. "Essa torcida, essa energia, vai fazer toda a diferença em Los Angeles. Muito obrigado", disse.

Ao ar livre

Quem estava na Zona Norte do Recife, também pôde assistir à cerimônia do Oscar 2026. E ao ar livre, no Parque de Apipucos, onde comumente são exibidas as sessões do Cine Apipucos. A administração do parque preparou uma programação especial, que teve início com a exibição do documentário “Retratos Fantasmas”, também de Kleber Mendonça Filho. Foi lá que o prefeito João Campos acompanhou a transmissão.

“Não deu este ano, mas foi um verdadeiro sucesso”, disse, parabenizando todos que viabilizaram a película. “Vocês arrasaram, representando a cultura recifense, pernambucana, nacional”, enfatizou.

O grupo Guerreiros do Passo, que participou de “O Agente Secreto”, deu ao local o ritmo do frevo. Passista do grupo, Lucélia Albuquerque relatou a experiência de participar do filme. “Ver o frevo ganhar o mundo através das telas é uma honra imensa. Há 20 anos os Guerreiros vêm trabalhando nisso”.

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