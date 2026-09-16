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MÚSICA Pernambucanos são destaques no Grammy Latino 2026, incluindo indicação inédita de Johnny Hooker A Academia Latina da Gravação anunciou a lista completa dos indicados nesta quarta-feira (16)

A Academia Latina da Gravação anunciou a lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2026 nesta quarta-feira (16). Artistas pernambucanos estão entre os nomeados, incluindo duas indicações na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Inédito

No Grammy Latino 2026, o pernambucano Johnny Hooker recebeu a sua primeira indicação na premiação. O cantor está indicado pela música “Viver e Morrer de Amor na América Latina”, com participação de Ney Matogrosso, na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

A canção é a faixa-título do álbum lançado por Hooker em dezembro de 2025. Além de Ney, Daniela Mercury e Lia de Itamaracá também participam do disco. Para celebrar o feito inédito, Johnny ligou emocionado para sua avó de 90 anos e deu a notícia. "Os sonhos movem montanhas'', disse o artista.



Veja o momento:

Direto da Cidade do Rock

Outro conterrâneo de Hooker indicado ao Grammy Latino 2026 é Amaro Freitas. O pianista e compositor concorre em duas categorias como resultado da parceria com o rapper paulista Criolo e o músico português de ascendência cabo-verdiana Dino D’Santiago.

O disco “Criolo, Amaro e Dino” disputa as categorias de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Melhor Canção em Língua Portuguesa - com a faixa “No Vento de Nós”. O pernambucano, que soma quatro indicações na premiação, esteve no último sábado (12) de Rock in Rio, no Palco Sunset, apresentando o projeto do trio.

O fenômeno de Serrita

O pernambucano João Gomes busca a segunda conquista na premiação. A parceria desenvolvida entre João, Mestrinho e Jota.Pê está concorrendo na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com ‘’Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’’.

Ano passado, o projeto ‘’Dominguinho’’ venceu nessa mesma categoria. Essa indicação consecutiva marca a quarta nomeação de João Gomes na cerimônia. Natural de Serrita, Gomes foi mais um artista de pernambuco que marcou o último sábado (12) de Rock in Rio.

A apresentação emblemática do pernambucano contou com a participação da Orquestra Brasileira, Maestro Spok, um cortejo com maracatu, frevo e bonecos gigantes em uma noite célebre na Cidade do Rock.

Consagrado

O Grammy Latino 2026 também contemplou o sete vezes vencedor da premiação Lenine. O artista pernambucano está indicado na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira, com o álbum “Eita”, alcançando o número de 12 indicações ao todo na história da cerimônia.

Em 2018, Lenine venceu na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o disco ‘’Em Trânsito’’. Oito anos depois, o pernambucano paciente retorna ao Grammy Latino, em uma categoria diferente, porém, mantendo o nível de excelência.

A 27ª cerimônia do Grammy Latino será realizada em 12 de novembro em Las Vegas. Além dos pernambucanos, outros artistas brasileiros também estão indicados na premiação.

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