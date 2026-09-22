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MUSEU Espaços culturais de Pernambuco participam da 20ª Primavera dos Museus; confira Programação reúne exposições, debates, visitas mediadas e ações de acessibilidade em sete equipamentos culturais do estado

Sete instituições culturais administradas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe, participam da 20ª Primavera dos Museus, iniciativa nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Com o tema “Museus para todas as pessoas”, a programação começa nesta terça-feira (22) e reúne atividades voltadas à acessibilidade, inclusão, diversidade de públicos e preservação da memória.

Integram a programação o Espaço Pasárgada, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), o Museu Regional de Olinda (Mureo), a Torre Malakoff, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe) e o Museu do Barro de Caruaru (Mubac). As atividades incluem exposições, debates, seminários, visitas mediadas e ações desenvolvidas em parceria com instituições sociais e educacionais.

Olinda

Em Olinda, o MAC-PE realiza atividades ao longo da semana, das 14h às 16h. Nesta terça-feira (22), a exposição comemorativa pelos 60 anos da instituição, que reúne trabalhos de nomes como Portinari, Tarsila do Amaral, Francisco Brennand e David Hockney, recebe a atividade “Audição Expandida: Apresentação da audiodescrição da nova exposição do MAC-PE”.

Durante a quarta-feira (23), o debate “Patrimônio para Quem? Gentrificação e Resistência em Olinda” conta com a participação dos professores Elaine Santana do Ó e Francisco Sá Barreto em uma conversa sobre patrimônio, cidade e os processos relacionados à ocupação do território.

Na quinta-feira (24), o historiador Walter Milkbar conduz a visita “Quem Pode Entrar?: o Aljube, o Museu e Todas as Pessoas”, dedicada à história do edifício que abriga o museu. A programação termina na sexta-feira (25), com o debate “Olinda 500 Anos: Musealização da Acrópole de Olinda: o lugar onde nasceu o Estado Brasileiro”, com participação da secretária-executiva de Patrimônio da Prefeitura de Olinda, Márcia Chamixaes, e do conselheiro municipal de Patrimônio e historiador Plínio Victor.

Ainda em Olinda, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, localizado no Alto da Sé, apresenta “Horizonte das Sete Colinas”, exposição com obras originais do artista Alberto Simões inspiradas na paisagem e na identidade visual da cidade. Já o Museu Regional de Olinda, na Rua do Amparo, recebe “Festas de Pernambuco”, mostra de gravuras digitais de Hévio Polito Lopes Filho. Os dois espaços funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h.

Recife

No Recife, o Espaço Pasárgada promove, nesta terça-feira (22), a partir das 14h, a atividade “Mapa Afetivo do Recife: Manuel Bandeira ao Alcance de Todas as Mãos”. A proposta utiliza um mapa tátil e multissensorial inspirado em lugares, sons e memórias presentes na obra do poeta Manuel Bandeira, estimulando diferentes formas de percepção da cidade.

A Torre Malakoff participa pelo segundo ano consecutivo com o projeto “A Torre vai à Escola”. A iniciativa leva atividades relacionadas à experiência museal para escolas públicas do Recife e da Região Metropolitana e também promove visitas presenciais dos estudantes ao equipamento. Após as visitas, os participantes produzem registros e interpretações sobre a Torre, que podem integrar o acervo digital participativo da instituição.

Até domingo (27), das 10h às 17h, a Torre também realiza a visita mediada “Recife do Alto”, que aborda o edifício a partir de temas relacionados à Ciência, à História e às transformações da paisagem urbana.

No Museu do Estado de Pernambuco, localizado no bairro das Graças, a programação inclui visitas mediadas às exposições “Imersão e Origem, 20 anos ATO I, Gabriel Wickbold”, “Abstracionismo Lírico, Acervo Revisitado” e “Entre Torós e Mormaços, A Emergência Climática em Bom Pernambuquês”.

O Mepe também promove dois encontros sobre inclusão, acessibilidade e memória. Na quarta-feira (23), às 15h, o debate “Neurodivergência no Museu: Memórias, Acessibilidade e Trajetórias Sensoriais e Sociais” reúne Laura Tavares, Lucas da Silva e Diego de Oliveira, profissionais neurodivergentes com atuação em áreas como Museologia, História, Arquivo, Psicologia e Pedagogia. A mediação será do museólogo Fábio Cunha.

Na quinta-feira (24), das 14h às 17h, o seminário “Cosmopolíticas de Memória, Coleções Etnográficas e os Museus” terá participação dos doutores em Antropologia e Museologia Elaine Santana do Ó, Nilvânia Amorim e Rafael Rodrigues. O encontro será mediado pelo professor e curador do Mepe, Renato Athias.

Caruaru

Em Caruaru, o Museu do Barro realiza na quarta-feira (23), às 14h, uma atividade em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/Caruaru). A programação terá exibição de vídeo direcionado ao público atendido pela instituição e uma roda de conversa com profissionais, familiares e demais participantes sobre inclusão nos espaços culturais.

A 20ª Primavera dos Museus reúne instituições de diferentes regiões do país em torno de ações que discutem o papel dos museus na ampliação do acesso à cultura e na participação de públicos diversos.

Serviço

20ª Primavera dos Museus – Recife

Quando: de terça-feira (22) a domingo (27)

Onde: Espaços culturais administradas pelo Governo de Pernambuco

Acesso gratuito

Informações: visite.museus.gov.br



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