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MUSEU

Espaços culturais de Pernambuco participam da 20ª Primavera dos Museus; confira

Programação reúne exposições, debates, visitas mediadas e ações de acessibilidade em sete equipamentos culturais do estado

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Torre Malakoff integra a 20ª Primavera dos MuseusTorre Malakoff integra a 20ª Primavera dos Museus - Foto: Morgana Narjara Secult-PE-Fundarpe/Divulgação

Sete instituições culturais administradas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe, participam da 20ª Primavera dos Museus, iniciativa nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Com o tema “Museus para todas as pessoas”, a programação começa nesta terça-feira (22) e reúne atividades voltadas à acessibilidade, inclusão, diversidade de públicos e preservação da memória.

Integram a programação o Espaço Pasárgada, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), o Museu Regional de Olinda (Mureo), a Torre Malakoff, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe) e o Museu do Barro de Caruaru (Mubac). As atividades incluem exposições, debates, seminários, visitas mediadas e ações desenvolvidas em parceria com instituições sociais e educacionais.

Olinda
Em Olinda, o MAC-PE realiza atividades ao longo da semana, das 14h às 16h. Nesta terça-feira (22), a exposição comemorativa pelos 60 anos da instituição, que reúne trabalhos de nomes como Portinari, Tarsila do Amaral, Francisco Brennand e David Hockney, recebe a atividade “Audição Expandida: Apresentação da audiodescrição da nova exposição do MAC-PE”.

Durante a quarta-feira (23), o debate “Patrimônio para Quem? Gentrificação e Resistência em Olinda” conta com a participação dos professores Elaine Santana do Ó e Francisco Sá Barreto em uma conversa sobre patrimônio, cidade e os processos relacionados à ocupação do território.

Na quinta-feira (24), o historiador Walter Milkbar conduz a visita “Quem Pode Entrar?: o Aljube, o Museu e Todas as Pessoas”, dedicada à história do edifício que abriga o museu. A programação termina na sexta-feira (25), com o debate “Olinda 500 Anos: Musealização da Acrópole de Olinda: o lugar onde nasceu o Estado Brasileiro”, com participação da secretária-executiva de Patrimônio da Prefeitura de Olinda, Márcia Chamixaes, e do conselheiro municipal de Patrimônio e historiador Plínio Victor.

Ainda em Olinda, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, localizado no Alto da Sé, apresenta “Horizonte das Sete Colinas”, exposição com obras originais do artista Alberto Simões inspiradas na paisagem e na identidade visual da cidade. Já o Museu Regional de Olinda, na Rua do Amparo, recebe “Festas de Pernambuco”, mostra de gravuras digitais de Hévio Polito Lopes Filho. Os dois espaços funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h.

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Recife
No Recife, o Espaço Pasárgada promove, nesta terça-feira (22), a partir das 14h, a atividade “Mapa Afetivo do Recife: Manuel Bandeira ao Alcance de Todas as Mãos”. A proposta utiliza um mapa tátil e multissensorial inspirado em lugares, sons e memórias presentes na obra do poeta Manuel Bandeira, estimulando diferentes formas de percepção da cidade.

A Torre Malakoff participa pelo segundo ano consecutivo com o projeto “A Torre vai à Escola”. A iniciativa leva atividades relacionadas à experiência museal para escolas públicas do Recife e da Região Metropolitana e também promove visitas presenciais dos estudantes ao equipamento. Após as visitas, os participantes produzem registros e interpretações sobre a Torre, que podem integrar o acervo digital participativo da instituição.

Até domingo (27), das 10h às 17h, a Torre também realiza a visita mediada “Recife do Alto”, que aborda o edifício a partir de temas relacionados à Ciência, à História e às transformações da paisagem urbana.

No Museu do Estado de Pernambuco, localizado no bairro das Graças, a programação inclui visitas mediadas às exposições “Imersão e Origem, 20 anos ATO I, Gabriel Wickbold”, “Abstracionismo Lírico, Acervo Revisitado” e “Entre Torós e Mormaços, A Emergência Climática em Bom Pernambuquês”.

O Mepe também promove dois encontros sobre inclusão, acessibilidade e memória. Na quarta-feira (23), às 15h, o debate “Neurodivergência no Museu: Memórias, Acessibilidade e Trajetórias Sensoriais e Sociais” reúne Laura Tavares, Lucas da Silva e Diego de Oliveira, profissionais neurodivergentes com atuação em áreas como Museologia, História, Arquivo, Psicologia e Pedagogia. A mediação será do museólogo Fábio Cunha.

Na quinta-feira (24), das 14h às 17h, o seminário “Cosmopolíticas de Memória, Coleções Etnográficas e os Museus” terá participação dos doutores em Antropologia e Museologia Elaine Santana do Ó, Nilvânia Amorim e Rafael Rodrigues. O encontro será mediado pelo professor e curador do Mepe, Renato Athias.

Caruaru
Em Caruaru, o Museu do Barro realiza na quarta-feira (23), às 14h, uma atividade em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/Caruaru). A programação terá exibição de vídeo direcionado ao público atendido pela instituição e uma roda de conversa com profissionais, familiares e demais participantes sobre inclusão nos espaços culturais.

A 20ª Primavera dos Museus reúne instituições de diferentes regiões do país em torno de ações que discutem o papel dos museus na ampliação do acesso à cultura e na participação de públicos diversos.

Serviço
20ª Primavera dos Museus – Recife
Quando: de terça-feira (22) a domingo (27)
Onde: Espaços culturais administradas pelo Governo de Pernambuco
Acesso gratuito
Informações: visite.museus.gov.br
 

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