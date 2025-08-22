A- A+

Arte Pernambuco: geladeiras culturais chegam a 11 pontos de comunidades periféricas Projeto "Geloteca - Pincelando com as Palavras e Representatividade Cultural" estará presente no Recife e em outras 4 cidades da Região Metropolitana do Recife

Natural do Recife, a escritora Odalita Alves inicia, nesta sexta-feira (22), a distribuição de geladeiras culturais em 11 pontos de cultura localizados em Pernambuco.

O projeto “Geloteca – Pincelando com as Palavras e Representatividade Cultural”, que acontece em parceria com a artista visual Whittney de Araújo, tem o objetivo de contribuir com a arte literária nas comunidades periféricas.

Com uma mistura de arte e literatura, as unidades são equipamentos reciclados com pinturas autorais e livros arrecadados em campanhas de doação.

Do lado de fora, cada geladeira expõe uma pintura definida em diálogo com as comunidades, que escolheram símbolos e homenageados. No Quilombo Cultural Xambá, em Olinda, por exemplo, nomes como Mãe Biu e Guitinho do Xambá surgem como referências para a ilustração.

Serão contemplados espaços comunitários no Recife e nas cidades de Camaragibe, Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Inicialmente, a ação vai contemplar cinco localidades. São elas:



Ponto de Cultura Estrela Para Todos / Maracatu Estrela Brilhante - Igarassu;

Ponto de Cultura Um Quilombo Cultural / Grupo Bongar – Comunidade Xambá - Olinda;

Ponto de Cultura Coco de Umbigada - Olinda;

Ponto de Cultura Tecer - Jaboatão dos Guararapes;

Ponto de Cultura Arte e Cidadania - Camaragibe.

Os demais pontos que devem receber o projeto até novembro:

Ponto de Cultura Daruê Malungo - Recife;

Ponto de Cultura Herança e Resgate - Olinda;

Ponto de Cultura Coletivo Sustentável da Matriz Africana - Olinda;

Ponto de Cultura Pequenos Concertos Jaguar - Jaboatão dos Guararapes;

Ponto de Cultura Aurora Cultural - Jaboatão dos Guararapes;

Ponto de Cultura Vivendo e Aprendendo - Camaragibe.



