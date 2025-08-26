Ter, 26 de Agosto

Pernambuco: Aliança recebe oficina e caravana rural de maracatu, nesta sexta e sábado (30)

O Projeto Caminhos do Brasil Rural agita a cidade da Mata Norte do estado com a presença da Estrela de Ouro de Aliança

Caminhos do Brasil Rural acontece neste sábado (30) em Nazaré da Mata - Foto: Divulgação

A cidade de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se prepara para receber o Projeto Caminhos do Brasil Rural nesta sexta (29) e sábado (30), no Ponto de Cultura Estrela de Ouro, na comunidade Chã de Camará.

O evento, que contará com a presença da caravana Maracatu Estrela de Ouro de Aliança - em circulação pelas regiões Norte e Nordeste e é reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco - promove apresentações, oficinas e intercâmbios com comunidades tradicionais da região. 

Para o mestre José Lourenço, do Estrela de Ouro, a circulação tem caráter histórico. “O projeto tem uma grande importância porque no próximo ano o grupo completa 60 anos. Estamos levando mestres e jovens para manter viva a tradição do maracatu rural e promover trocas com outros brinquedos brasileiros”, afirmou.

O Estrela de Ouro nasceu no Sítio Chã de Camará, em Aliança, ligado à cultura dos trabalhadores canavieiros. Além de difundir o maracatu rural, coordena o Festival Canavial, há 18 anos, e mantém projetos educativos em escolas e museus.

O produtor cultural Afonso Oliveira, idealizador do Caminhos do Brasil Rural, destaca a dimensão comunitária do projeto. “O país precisa de iniciativas que aproximem povos originários e quilombolas, que celebrem juntos. As culturas populares se fundam nesses rituais”, destacou.

Programação musical
A programação de apresentações culturais tem início com o Cavalo Marinho Mestre Batista, às 21h. Em seguida, será a vez da Ciranda Bela Rosa, às 22h. Por fim, o espetáculo do Estrela de Ouro da Aliança ocorre à meia noite para agitar o público.

Sobre o projeto
O Caminhos do Brasil Rural percorre quilombos, comunidades rurais e ribeirinhas em seis estados, promovendo encontros entre tradições populares. Após passagens por Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA), a iniciativa chega a Pernambuco antes de seguir para os estados de Alagoas e Sergipe. 

Em cada território, promove o diálogo com mestres de diferentes manifestações, como o Boi de Leonardo, no Maranhão, e o grupo Toró Açu, no Quilombo do Abacatal, no Pará.

SERVIÇO
Projeto Caminhos do Brasil Rural, com caravana Maracatu Estrela de Ouro de Aliança
Onde: Ponto de Cultura Estrela de Ouro – Comunidade Chã de Camará - Aliança
Programação:
Sexta-feira (29/08), das 8h às 11h - Oficina de Maracatu Rural
Sábado (30/08) -  Festa Caminhos do Brasil Rural
21h – Cavalo Marinho Mestre Batista
22h – Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
0h – Maracatu Estrela de Ouro de Aliança
Acesso gratuito

