Pernambuco amplia visitas virtuais em 3D e 360° em cinco museus do estado
Experiência digital permite explorar acervos de 17 equipamentos culturais do estado sem sair de casa
Em Pernambuco, a distância deixou de ser um obstáculo para quem quer conhecer parte do patrimônio cultural do estado. Cinco novos museus ganharam visitas virtuais em 3D e 360°, por meio do programa Patrimônio de Pernambuco Digital.
Agora, graças à digitalização dos espaços, quem deseja conhecer o Museu de Igarassu, o Museu da Abolição, o Museu da Fauna da Caatinga, o Museu Dom Helder Câmara e o Museu do Doce de Pesqueira poderá explorar os ambientes e acervos de forma virtual, sem sair de casa.
A iniciativa, lançada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), amplia um trabalho que já vinha sendo desenvolvido com a digitalização de equipamentos culturais do estado.
Para a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, o projeto é uma forma de democratizar o acesso ao patrimônio pernambucano.
“É uma forma de preservar nossa memória e, ao mesmo tempo, criar novas maneiras de conhecer, pesquisar e se relacionar com a cultura”, afirmou Mauricelia.
Ao todo, 17 museus já foram mapeados com tecnologias de captura de imagens, que permitem criar ambientes virtuais interativos e explorar os espaços em 360°. [Confira a lista completa ao final do texto]
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A proposta é ampliar o acesso ao patrimônio pernambucano e criar uma nova forma de conhecer esses espaços, beneficiando também estudantes, professores, pesquisadores, turistas e pessoas com dificuldade de deslocamento.
A experiência está disponível gratuitamente no Portal PE Digital.
Museus disponíveis
O PE Digital conta com um acervo de 17 espaços, entre museus e patrimônios culturais, disponíveis para visitação virtual. São eles:
- Cais do Sertão
- Casa-Museu Mestre Vitalino
- Fenearte 2025
- Fenearte 2026
- Memorial Dom Helder Câmara
- Memorial J. Borges
- Memorial Mestre Galdino
- Memorial Mestre Luiz Antônio
- Memorial da Democracia de Pernambuco
- Museu Histórico de Igarassu
- Museu da Abolição
- Museu da Arte Sacra de Pernambuco
- Museu de Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA)
- Museu do Doce de Pesqueira
- Museu do Estado de Pernambuco
- Museu do Mamulengo
- Museu dos Bacamartes (MOBBAC)