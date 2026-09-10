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PATRIMÔNIO

Pernambuco amplia visitas virtuais em 3D e 360° em cinco museus do estado

Experiência digital permite explorar acervos de 17 equipamentos culturais do estado sem sair de casa

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O Museu da Abolição, em RecifeO Museu da Abolição, em Recife - Foto: PE Digital / Reprodução

Em Pernambuco, a distância deixou de ser um obstáculo para quem quer conhecer parte do patrimônio cultural do estado. Cinco novos museus ganharam visitas virtuais em 3D e 360°, por meio do programa Patrimônio de Pernambuco Digital.

Agora, graças à digitalização dos espaços, quem deseja conhecer o Museu de Igarassu, o Museu da Abolição, o Museu da Fauna da Caatinga, o Museu Dom Helder Câmara e o Museu do Doce de Pesqueira poderá explorar os ambientes e acervos de forma virtual, sem sair de casa.

O Museu de IgarassuO Museu de Igarassu é um dos novos 5 espaços digitalizados - PE Digital/Reprodução

A iniciativa, lançada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), amplia um trabalho que já vinha sendo desenvolvido com a digitalização de equipamentos culturais do estado.

Para a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, o projeto é uma forma de democratizar o acesso ao patrimônio pernambucano.

“É uma forma de preservar nossa memória e, ao mesmo tempo, criar novas maneiras de conhecer, pesquisar e se relacionar com a cultura”, afirmou Mauricelia.

Ao todo, 17 museus já foram mapeados com tecnologias de captura de imagens, que permitem criar ambientes virtuais interativos e explorar os espaços em 360°. [Confira a lista completa ao final do texto]

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A proposta é ampliar o acesso ao patrimônio pernambucano e criar uma nova forma de conhecer esses espaços, beneficiando também estudantes, professores, pesquisadores, turistas e pessoas com dificuldade de deslocamento.

A experiência está disponível gratuitamente no Portal PE Digital.

Museus disponíveis
O PE Digital conta com um acervo de 17 espaços, entre museus e patrimônios culturais, disponíveis para visitação virtual. São eles:

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