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PATRIMÔNIO Pernambuco amplia visitas virtuais em 3D e 360° em cinco museus do estado Experiência digital permite explorar acervos de 17 equipamentos culturais do estado sem sair de casa

Em Pernambuco, a distância deixou de ser um obstáculo para quem quer conhecer parte do patrimônio cultural do estado. Cinco novos museus ganharam visitas virtuais em 3D e 360°, por meio do programa Patrimônio de Pernambuco Digital.

Agora, graças à digitalização dos espaços, quem deseja conhecer o Museu de Igarassu, o Museu da Abolição, o Museu da Fauna da Caatinga, o Museu Dom Helder Câmara e o Museu do Doce de Pesqueira poderá explorar os ambientes e acervos de forma virtual, sem sair de casa.

O Museu de Igarassu é um dos novos 5 espaços digitalizados - PE Digital/Reprodução

A iniciativa, lançada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), amplia um trabalho que já vinha sendo desenvolvido com a digitalização de equipamentos culturais do estado.

Para a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, o projeto é uma forma de democratizar o acesso ao patrimônio pernambucano.

“É uma forma de preservar nossa memória e, ao mesmo tempo, criar novas maneiras de conhecer, pesquisar e se relacionar com a cultura”, afirmou Mauricelia.

Ao todo, 17 museus já foram mapeados com tecnologias de captura de imagens, que permitem criar ambientes virtuais interativos e explorar os espaços em 360°. [Confira a lista completa ao final do texto]

A proposta é ampliar o acesso ao patrimônio pernambucano e criar uma nova forma de conhecer esses espaços, beneficiando também estudantes, professores, pesquisadores, turistas e pessoas com dificuldade de deslocamento.

A experiência está disponível gratuitamente no Portal PE Digital.

Museus disponíveis

O PE Digital conta com um acervo de 17 espaços, entre museus e patrimônios culturais, disponíveis para visitação virtual. São eles:

Cais do Sertão

Casa-Museu Mestre Vitalino

Fenearte 2025

Fenearte 2026

Memorial Dom Helder Câmara

Memorial J. Borges

Memorial Mestre Galdino

Memorial Mestre Luiz Antônio

Memorial da Democracia de Pernambuco

Museu Histórico de Igarassu

Museu da Abolição

Museu da Arte Sacra de Pernambuco

Museu de Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA)

Museu do Doce de Pesqueira

Museu do Estado de Pernambuco

Museu do Mamulengo

Museu dos Bacamartes (MOBBAC)



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