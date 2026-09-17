Pernambuco e Bahia podem ganhar novas possibilidades de troca em produções culturais
Agenda articulada pelo Comitê de Cultura da Bahia aproxima Pernambuco da Casa Preta, em Salvador, e cria ponte para fazedores de cultura
A Casa Preta Espaço de Cultura em Salvador está no radar do Comitê de Cultura em Pernambuco para receber produções do estado, com o intuito de ampliar a circulação local na capital baiana.
A articulação teve início em agenda realizada nesta quarta-feira (16) junto ao Comitê de Cultura da Bahia.
Artistas, grupos, coletivos e produtores vão poder mostrar seus trabalhos, aproximando agentes culturais pernambucanos com editais e chamadas públicas para projetos no espaço Casa Preta.
De acordo com a coordenadora do Comitê de Cultura em Pernambuco, Joana D'Arc Ribeiro, a articulação amplia o horizonte de quem produz cultura no estado.
Leia também
• Show do grupo sul-coreano Younite e Rock Rec Festival agitam a programação do fim de semana
• Anna Ratto celebra duas décadas de carreira com show no Alma Arte Café
"A gente não vai escolher um artista e simplesmente trazer para Salvador. O que queremos é mostrar que existe aqui, no coração da Bahia, um espaço que respira arte, cultura e patrimônio e que pode ser acessado pelos nossos fazedores por meio de editais e oportunidades públicas", pontuou a gestora.
A CASA PRETA
O espaço A Casa Preta, em Salvador, funciona em um casarão da década de 1920, no centro da capital baiana. Atividades culturais ocupam o local há pelo menos uma década.
Apresentações musicais, teatro, dança, oficinas e seminários são algumas das ações que integram a agenda do espaço.
A visita integrou do Comitê de Cultura em Pernambuco em Salvador ocorreu durante o Seminário Regional dos Comitês de Cultura.
O Comitê faz parte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), do Governo Federal.