"Pernambuco celebra China": Governo de PE e Conservatório de Música mergulham na cultura chinesa

Neste sábado (25), o Conservatório Pernambucano de Música (CPM) sediará o evento “Pernambuco celebra China” – em comemoração aos 50 anos de relações diplomáticas Brasil-China. A iniciativa é do Governo de Pernambuco, do CPM e do Instituo Confúcio - com apoio da Associação da Comunidade Chinesa Recife Brasil (ACCBR).



Das 14h às 18h, o evento trará apresentações de dança, música, artes marciais, artes visuais, além de uma feira com produtos típicos. É a música pernambucana quem fará as honras da casa, iniciando e encerrando os trabalhos. O Conservatório estará aberto às 13h30.





Na parte externa do CPM, estarão a feira de produtos típicos e é onde acontecerão performances de Kung Fu, dança solo, canto solo e em coral, e exibição de instrumentos chineses. Já na parte interna da casa, será possível assistir à palestra “Mitologias da Antiguidade Asiática: A fênix Chinesa” e acompanhar uma exibição de artes visuais.



E para quem têm interesse em aprender sobre a escrita chinesa: haverá um curso de caligrafia, com 20 vagas disponíveis. As inscrições serão feitas no dia/local do evento.



Confira, abaixo, a programação:



14h

- Solenidade de abertura

- Oscar Ping – musicista do instrumento erhu

- Trio CPM – Jefferson Cupertino (baixo), Júlio César (sanfona), Roberto Silva (sax)



Apresentações culturais chinesas:

- Dança solo – Profª Siyu

- Dança em grupo – Profª Maria Clara

- Pintura Chinesa – Pedro Liuca

- Caligrafia Chinesa – Profª Jiahui



14h - 18h

- Feira de produtos chineses



15h

- Grupo de dança Instituto Confúcio

- Kung Fu – Prof. Fábio Shaolin

- Canto solo – Prof. Antônio

- Coral de música chinesa

- Grupo Confluir (CPM)



15h45 – 16h15

- Palestra Mitologias da Antiguidade Asitática: A fênix chinesa Prof. Xu Kerou – Instituto Confúcio UPE



16h – 17h

- Workshop de Caligrafia Tradicional Chinesa – 20 vagas



16h – 18h

- Exposição de instrumentos Chineses



SERVIÇO

Pernambuco Celebra-China

Quando: Sábado (25/5), das14h às 18h

Onde: Conservatório Pernambucano de Música (CPM) | Av. João de Barros, 594, Santo Amaro - Recife/PE

Acesso gratuito

