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AGENDA CULTURAL Espetáculo gratuito sobre dança pernambucana chega ao Teatro do Parque neste domingo Pela primeira vez, o grupo formado por jovens do interior de Pernambuco abre uma turnê em um teatro com "Pernambuco dança assim"

A apresentação com o grupo “Orquestra Meninas e Meninos da Alegria” acontece no Teatro do Parque, neste domingo (16), a partir das 15h. Os ingressos serão disponibilizados gratuitamente pela plataforma Sympla e também em formato físico.

Reunindo música, dança e dramaturgia em uma celebração aos ritmos e às manifestações culturais do Estado, a terceira turnê do espetáculo “Pernambuco dança assim” carrega um marco para a sua trajetória: pela primeira vez, a estreia de um espetáculo do grupo será realizada em um teatro.

O coração do pernambucano tem duas batidas principais: a do São João e a do Carnaval. Mas afinal, qual das duas representa mais o estado? Com direção artística do maestro Clóvis Pereira Filho, o novo espetáculo reúne música, teatro e dança para responder a essa pergunta.

Entre frevo, forró, ciranda, xaxado, maracatu e referências à música armorial, o espetáculo acompanha um viajante que descobre que a força cultural do estado não cabe em uma única celebração.

Antes da apresentação da orquestra, o público acompanhará uma participação do projeto “Em Cena Arte e Cidadania”, que atua no Recife oferecendo aulas de balé clássico, dança e reforço escolar.



Trilha para o ano inteiro

Dividida em cinco atos, a montagem começa com a chegada do viajante e avança pelo chamado do São João, pelo convite do Carnaval, pelo duelo entre as duas festas e pela revelação final. O repertório inclui obras de Luiz Gonzaga, Clóvis Pereira, Sivuca, Dominguinhos, Capiba, Alceu Valença e outras vozes que simbolizam as festas pernambucanas.

As canções recebem novos arranjos, preservando elementos populares e incorporando referências da música de concerto. A direção geral é de Everaldo Costa Santana, direção cênica de Marcello Henrique e arranjos musicais de Isaac Inácio. A regência é dividida pelos maestros Jonatas Araújo e Leonardo Oliveira.

Palco para os jovens do interior

Criada em 2022, a “Orquestra Meninas e Meninos da Alegria” é um dos principais resultados do trabalho de formação artística desenvolvido pela ONG Giral, em Glória do Goitá, no interior de Pernambuco. Mais de 500 crianças e adolescentes já passaram pelas atividades do projeto desde o início das oficinas de música. Atualmente, a orquestra reúne 35 integrantes entre 10 e 21 anos.



Kleyton Daniel, violinista de 15 anos, é integrante da orquestra desde os primeiros anos do projeto, ocupa hoje a função de spalla - posição destinada ao primeiro violino - por escolha dos próprios integrantes. “A motivação para entrar na orquestra veio quando enxerguei uma oportunidade de futuro, uma nova perspectiva de vida. Tenho pensado em seguir a carreira de músico, mas sei que ainda preciso estudar e aprender muito”, conta.

Circulação

Em 2024, primeiro ano de circulação, foram realizadas dez apresentações. Em 2025, o grupo passou por 14 cidades pernambucanas, incluindo municípios que já haviam recebido a orquestra na temporada anterior. Para este ano, a equipe trabalha em apresentar a montagem em outros estados, mostrando não apenas o repertório do grupo, mas também os resultados de um projeto de formação artística desenvolvido no interior.



SERVIÇO

Espetáculo “Pernambuco dança assim” com Orquestra Meninas e Meninos da Alegria em Movimento

Quando: domingo (16), às 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, número 81, Boa Vista, Recife

Ingressos gratuitos via Sympla

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