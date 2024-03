A- A+

PAIXÃO DE CRISTO Pernambuco de Todas as Paixões: confira a agenda de espetáculos de Páscoa contemplados pelo edital Ciclo de apresentações começa nesta sexta-feira (15), no Recife

Começou a temporada de encenações de Páscoa. Com recursos do 15º Pernambuco de Todas as Paixões, edital do Governo do Estado, serão apresentados dez espetáculos da Paixão de Cristo em 12 municípios.

O ciclo de apresentações dos projetos aprovados começa nesta sexta-feira (15), às 18h30, na Igreja de Santa Cruz, no Recife, com “Auto da Via Dolorosa”. Também foram selecionadas montagens de Limoeiro, Cabo de Santo Agostinho, Triunfo, Paudalho, Pedra, Petrolina, Verdejante e Camaragibe.

Das dez peças contempladas, três estão na categoria A: Espetáculos de Grande Porte, apoiados com até R$ 45 mil. Já as outras sete se enquadram na na categoria B: Espetáculos de Médio Porte, que recebem até R$ 35 mil.

Confira a agenda dos espetáculos selecionados no 15º Pernambuco de Todas as Paixões:

Auto da Via Dolorosa

15 de março, às 18h30

Igreja de Santa Cruz (Rua da Santa Cruz, 413 - Boa Vista, Recife)

24 de março, às 19h

Catedral Nossa Senhora da Conceição do Mato (Rua da Conceição, 1209 – Centro, Palmares)

*Também haverá apresentação em Vitória de Santo Antão. Data, horário e local a confirmar.

Paixão de Cristo de Casa Amarela

28, 29 e 30 de março, às 19h

Sítio da Trindade (Estr. do Arraial - Casa Amarela, Recife-PE)

Paixão de Cristo de Camaragibe - A Paixão dos Camarás

29, 30 e 31 de março, às 19h30

Praça de Eventos de Camaragibe (Av. Padre Osêas Cavalcanti, próximo ao SESI de Camaragibe - Vila da Fábrica, Camaragibe-PE)

Paixão de Cristo de Limoeiro

28, 28, 30 e 31 de março, às 20h

Praça da Bandeira (Centro Cultural Ministro Marcos Viniciys Vilaça, Centro, Limoeiro-PE)

Paixão de Cristo do Monte da Fé

27, 28 e 29 de março, às 19h30

Monte da Fé - Vila Asa Branca (Paudalho-PE)

A Paixão da Ponte

29 e 30 de março, às 20h

Arena da Ponte da Paixão (Rua da Violetas, Lot. Cidade Jardim, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE)

Jesus de Nazaré, Uma História de Amor

28 de março, às 20h30

Pátio de Eventos José e Maria (Av. Francisco Coelho de Amorim, bairro José e Maria, Petrolina-PE)

30 de março, às 20h30

Praça da Igreja de São João Batista (Centro, Afrânio-PE)

Paixão de Cristo de Triunfo

28 e 29 de março, às 19h

Parque Iaiá Gastão (Via Verde, Triunfo-PE)

Jesus, A Paixão Sertaneja

29 de março, às 18h

Espaço Cultural (Av. Antônio Pedro da Silva, 100 - Centro, Verdejante-PE)

Dolorosa Paixão - A Paixão de Cristo da Pedra

29, 30 e 31 de março, às 20h

Praça da Imaculada Conceição (Pedra-PE)



Veja também

BBB 24 BBB 24: após virar meme, Yasmin Brunet aprende a usar sanduicheira com Ana Clara