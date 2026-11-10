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EDITAL Pernambuco destina R$ 2 milhões a grupos e manifestações do Carnaval Edital da Secult-PE prevê 100 premiações de R$ 20 mil para expressões tradicionais da folia; inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Mapa Cultural de Pernambuco

Maracatus, afoxés, bois, ursos, blocos de frevo, caboclinhos e outras expressões que fazem do Carnaval pernambucano uma celebração de múltiplas identidades poderão concorrer a um novo incentivo público.

A Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) lançou, na sexta-feira (6), o edital de Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares 2026-2027, com investimento total de R$ 2 milhões.

A seleção vai contemplar 100 iniciativas, cada uma com prêmio de R$ 20 mil. O chamamento está dividido em cinco categorias: Maracatus Nação, Afoxés e Blocos Afros; Bois, Ursos e Similares; Blocos de Frevo, Clubes de Bonecos e Bonecos Gigantes; Maracatus de Baque Solto, Blocos Rurais e Cambindas; além de Escolas de Samba, Caboclinhos, Tribos de Índios e outras manifestações tradicionais.

A última categoria também abre espaço para expressões carnavalescas de identidade regional, como Caiporas, Caretas, Papangus e Clóvis, entre outras. São grupos que preservam características próprias em seus rituais, figurinos, repertórios musicais e danças.

Integrada à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), a iniciativa busca reconhecer o trabalho de artistas, mestres, brincantes e coletividades responsáveis pela permanência dessas tradições.

“Este edital é uma forma de reconhecer a importância dos grupos, mestres, brincantes e comunidades que mantêm vivas as tradições carnavalescas de Pernambuco”, afirma Ana Paula Jardim, secretária de Cultura em exercício. Segundo ela, o recurso também deve contribuir para a transmissão desses conhecimentos entre gerações.

As candidaturas podem ser apresentadas por pessoas físicas, grupos e coletivos sem registro jurídico, além de organizações com ou sem fins lucrativos, desde que atendam aos critérios estabelecidos no regulamento. O processo é gratuito e acontece exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco, na seção “Oportunidades”.

O edital incorpora ainda mecanismos de ações afirmativas: 25% das vagas serão reservadas a pessoas negras, 10% a indígenas e 5% a pessoas com deficiência.

Também estão previstos procedimentos de validação das condições declaradas pelos candidatos e medidas para ampliar a acessibilidade e tornar mais equitativa a distribuição dos recursos.

Na edição anterior, referente ao ciclo 2025-2026, foram registradas 468 candidaturas. A Região Metropolitana do Recife concentrou 228 inscrições, seguida pela Zona da Mata, com 114; pelo Sertão, com 64; e pelo Agreste, com 62. Entre os 103 grupos e agentes contemplados, 41,75% eram da Região Metropolitana, 26,21% da Zona da Mata, 18,45% do Agreste e 13,59% do Sertão.

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