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EXPOSIÇÃO "Pernambuco e seus carnavais" reúne fotografia e pintura em exposição em Olinda; confira Mostra abre nesta quinta-feira (24), na Casa Estação da Luz, com trabalhos de Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas

A Casa Estação da Luz, em Olinda, recebe nesta quinta-feira (24), às 19h, a exposição “Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”, que reúne trabalhos de Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas.

Com curadoria e expografia de Roberta Tavares e texto crítico de Maysa Leão, a mostra apresenta diferentes perspectivas sobre o Carnaval pernambucano por meio da fotografia e da pintura. A exposição segue em cartaz até 23 de outubro, com entrada gratuita.

A proposta da mostra é apresentar diferentes formas de registrar, interpretar e preservar as experiências relacionadas ao Carnaval de Pernambuco.

Nos trabalhos de Márcia Helena Leimig o foco é o movimento e a diversidade das manifestações carnavalescas. Suas fotografias registram momentos nas ladeiras de Olinda, blocos líricos do Recife, apresentações de frevo e manifestações ligadas ao maracatu.

Já as obras de Roberta Tavares partem de sua própria relação com o carnaval para registrar elementos visuais da festa, como fantasias, lantejoulas, cores do maracatu e o Galo da Madrugada. Seu trabalho reúne diferentes cenas e personagens que integram o carnaval pernambucano.

Nas fotografias de Zarela Díaz, a atenção se volta para os participantes e para situações que acontecem durante a folia. Entre os registros estão as sombrinhas do frevo, a La Ursa, foliões nas ruas e momentos de interação. A presença dos celulares também aparece em suas imagens como parte da experiência contemporânea do carnaval.

Já Virgínia Lucas aborda a festa por meio da pintura. Com tinta acrílica, a artista utiliza cores e formas simplificadas para representar bonecos, foliões e figuras associadas ao universo carnavalesco. Uma das obras da exposição faz referência à própria Casa Estação da Luz.

O texto crítico de Maysa Leão acompanha a exposição e apresenta uma leitura sobre as diferentes abordagens das quatro artistas. A mostra aproxima o registro fotográfico e a pintura, articulando cenas observadas durante a festa com representações construídas a partir da memória.

Serviço

“Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”

Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas

Quando: abertura nesta quinta-feira (24), às 19h; Visitação até 23 de outubro

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz



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