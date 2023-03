A- A+

MÚSICA Pernambuco entra na turnê do tributo "Abba The Show" no Brasil; confira preços Espetáculo acontece no dia 15 de abril, no Classic Hall

O Classic Hall entrou na rota de mais uma turnê internacional. No dia 15 de abril, a casa de shows vai receber a apresentação inédita em Pernambuco do “Abba The Show”. A atração reúne músicos que acompanharam o quarteto sueco em gravações e membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres.

No show, o público será conduzido para uma viagem pela história do Abba. No repertório de duas horas, serão reproduzidos canções que se tornaram hits mundiais, como “Waterloo”, “SOS”, “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Money Money Money”, “Knowing Me Knowing You” e mais.



"Abba The Show" é um fenômeno mundial, tendo se apresentando para mais de 2 milhões de pessoas em mais de 40 países. A tour 2023 vem com Camilla Dahlin, Katja Nord, Mats Ronander, Janne Schaffer, Uffe Andersson, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere e Roger Palm, que se juntam aos músicos da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, regida pelo maestro Matthew Freeman.

Serviço:

"ABBA the Show"

Quando: 15 de abril

Onde: Classic Hall – Av. Agamenon Magalhães, s/n – Olinda

Ingressos: R$ 130 (fronstage meia-entrada), R$ 140 + 1kg de alimento não perecível (frontstage social), R$ 260 (frontstage inteira), R$ 150 (Camaleão Nights meia-entrada), R$ 160 + 1kg de alimento não perecível (Camaleão Nights social), R$ 300 (Camaleão Nights inteira), R$ 1300 (Mesa VIP para 4 pessoas), R$ 1400 (Mesa Premium para 4 pessoas), R$ 2500 (camarote para 10 pessoas – piso 3), R$ 3000 (camarote para 10 pessoas – piso 2) e R$ 3500 (camarote para 10 pessoas – piso 1)

Pontos de vendas: bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital



Veja também

Música Riáh lança seu novo disco, "Retinta", com show no Teatro Hermilo Borba Filho