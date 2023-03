A- A+

FOTOGRAFIA "Pernambuco - Jardim dos Baobás": Antônio Campos apresenta exposição em NFT na sede da APL Mostra conta com 15 fotografias de espécie de árvore registradas por Marcus Prado

A sede da Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe, desta quinta-feira (9) até 15 de março, a exposição “Pernambuco - Jardim dos Baobás”. Idealizado pelo advogado, acadêmico e escritor Antônio Campos, o projeto inédito traz 15 fotos de baobás em NFT.

As imagens são do jornalista e fotógrafo Marcus Prado, que percorreu 700 km por Pernambuco, pesquisando sobre os baobás. De acordo com o fotógrafo, o Estado reúne a maior quantidade da espécie de árvore, fora da África.



Na abertura, que terá início às 18h, Antônio Campos vai comandar uma palestra, além do empresário Bruno Souza. CEO da GreenGo Capital, ele falará sobre a evolução dos NFTs no mercado das artes.



Ainda na quinta-feira (9), será realizado o lançamento dos livros “Pernambuco - Jardim dos Baobás” e “Resistir na Era das Incertezas”, de autoria de Antônio Campos, com o selo da Editora Gente.

Serviço:

Exposição “Pernambuco - Jardim dos Baobás”

Visitação 10 a 15 de março, das 9h às 18h

Na sede da APL (Av. Rui Barbosa, 1596, Graças)

Veja também

BBB 23 Domitila, Key e Sarah: saiba como foi formado o Paredão do BBB 23 desta semana