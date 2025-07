A- A+

Brasil-França Pernambuco leva frevo, cinema e cultura popular ao coração de Paris no Ano Brasil-França Ações do Governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife unem tradição, arte e audiovisual em uma celebração que levou a cultura do estado ao Louvre e ao Sena

Neste fim de semana (5 e 6 de julho), Pernambuco protagonizou momentos marcantes em Paris como parte das comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França.

A agenda, dentro do Ano Cultural Brasil-França, levou o frevo, a cultura popular e o cinema pernambucano a espaços simbólicos da capital francesa, como o Museu do Louvre, o Rio Sena e o Grand Palais.

Na noite de sábado (5), o Recife surpreendeu o público no encerramento do festival Cinéma Paradiso Louvre com uma apresentação contagiante da Orquestra Popular do Recife, comandada pelo maestro Ademir Araújo.

Em meio à plateia de 2,5 mil pessoas, com ingressos esgotados com duas semanas de antecedência, a performance contou com a energia dos Guerreiros do Passo e a voz de artistas como Almério e Flaira Ferro.

Antes da exibição de O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, uma clarinada abriu caminho para um cortejo entre o público, ao som de frevos como “Três da Tarde”, “Relembrando o Norte” e o clássico “Vassourinhas”.

Em seguida, Almério e Flaira animaram o palco com canções como “Frevo Mulher”, “Voltei Recife” e “Pagode Russo”, encerrando com “Ciranda de Malungo”, de Otto. Para completar, sombrinhas de frevo e leques bilíngues com a frase “Luz, Câmera, Frevo” foram distribuídos ao público.

Paris Plage e Grand Palais

As ações continuaram nas margens do Rio Sena, no Paris Plage — evento que transforma o entorno do rio em uma praia urbana e que, neste ano, tem o Brasil como tema.

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, participou da abertura oficial da programação, que terá Pernambuco como destaque entre os dias 10 e 13 de julho, com apresentações de frevo, passistas e distribuição de sombrinhas típicas em parceria com a Empetur.

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, prestigiou a sessão de exibição do filme “O Agente Secreto”, do pernambucano Kléber Mendonça Filho e do ator brasileiro Wagner Moura, no pátio do Museu do Louvre. | Foto: Governo de Pernambuco/Divulgação

No mesmo sábado, o Estado também participou do Grand Bal BrasilBrésil, no Grand Palais, com passistas de frevo e bonecos gigantes criados especialmente para a ocasião pelo mestre bonequeiro André Luiz Vasconcelos.

As figuras representaram ícones da cultura popular como o Papangu de Bezerros, a La Ursa do litoral e a Careta de Triunfo, no Sertão.

“A governadora Raquel Lyra vem trabalhando incansavelmente para posicionar Pernambuco no Brasil e no mundo. Nossa cultura está sendo protagonista em Paris com o frevo, o maracatu, o caboclinho e o cinema”, destacou Cacau de Paula.

Audiovisual pernambucano ganha força internacional

A exibição ao ar livre de O Agente Secreto no pátio do Museu do Louvre reforçou o protagonismo de Pernambuco no cinema nacional e internacional. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa foi premiado no Festival de Cannes com os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, para Wagner Moura.

O prefeito João Campos articulou pessoalmente a participação do Recife no evento, após reunião com o cineasta e autoridades francesas no Recife.

A presença pernambucana nos eventos integra a programação do Pernambuco Celebra França, coordenada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (Saespri), da Secult, da Secti e da Adepe.

A iniciativa conta com apoio do Consulado da França no Recife e parcerias com entidades como a UFPE, UFRPE, Abrasel e Caixa Cultural.

De maio a novembro, Pernambuco celebra a França

Com ações que seguem até novembro, o Pernambuco Celebra França promove intercâmbios culturais, científicos, artísticos e gastronômicos.

Já foram realizados eventos como a participação de artesãos na Bienal Révélations, um festival gastronômico, a iluminação da Caixa Cultural e a presença do frevo no tapete vermelho de Cannes.

A programação segue com apresentações de dança, teatro e cultura popular, consolidando Pernambuco como referência cultural e criativa no cenário internacional.

