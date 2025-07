A- A+

BRASIL-França Pernambuco leva suas tradições culturais às celebrações da França ao Brasil, neste fim de semana Em missão de promoção das tradições culturais do Estado, Governo de Pernambuco apresenta a diversidade cultural pernambucana na abertura oficial do Paris Plage e no Grand Bal BrasilBrésil

Em razão da comemoração pelos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura promove, neste fim de semana, iniciativas para apresentar as tradições do Estado com intervenções artísticas e culturais na abertura oficial da Paris Plage, às margens do Rio Sena, e no Grand Bal BrasilBrésil, no Grand Palais.



A programação começa na manhã deste sábado (5), no ‘Paris Plage’, que transforma as margens do Rio Sena em uma praia, e que, neste ano, será totalmente dedicado ao Brasil.



A abertura oficial do evento, que terá Pernambuco como tema, acontece entre os dias 10 e 13 de julho, com presença da secretária de Cultura, Cacau de Paula. A programação contará com frevo, presença de passistas e distribuição de sombrinhas típicas do ritmo pernambucano - Patrimônio Imaterial da Humanidade -, em iniciativa em conjunto com a Empetur.

Ainda no sábado, Pernambuco marcará presença no Grand Bal BrasilBrésil, no Grand Palais, com uma ação apoiada pela Secult-PE que levará passistas de frevo e bonecos gigantes confeccionados pelo artesão e mestre bonequeiro André Luiz Vasconcelos especialmente para a ocasião.



Os bonecos representam figuras típicas de manifestações culturais de diferentes regiões do Estado: Papangu, de Bezerros, no Agreste; La Ursa, do litoral; e Careta, de Triunfo, no Sertão.

“A governadora Raquel Lyra vem trabalhando incansavelmente para posicionar Pernambuco no Brasil e no mundo. O ano do Brasil na França tem a cultura como protagonista e a cultura pernambucana estará presente de diversas maneiras nesta agenda", afirma Cacau de Paula.



"Nossas tradições e produções culturais serão representadas na programação com a presença dos bonecos gigantes - figuras tradicionais pernambucanas com La Ursa, Careta e Papangu - de intervenções entoadas pelo nosso frevo, maracatu e caboclinho, e também com a força do cinema pernambucano com a exibição de “O Agente Secreto” no jardim do Louvre, que promete ser mais um importante marco da presença do audiovisual de Pernambuco no cenário internacional”, completa a secretária.

"O agente secreto"

A produção cultural pernambucana também será protagonista no evento que exibirá o premiado filme ‘O Agente Secreto’ ao ar livre no Cinema Paradiso Louvre, no pátio do Museu do Louvre. No domingo (06), a agenda seguirá com ações no Paris Plage, que contará com diversas atividades em homenagem ao Brasil, incluindo gastronomia, esportes e artes visuais.

A presença do Estado nos eventos faz parte da agenda ‘Pernambuco celebra França’, iniciada em maio deste ano e que conta com uma ampla programação de intercâmbio artístico, cultural e científico.



O cronograma de ações conta com diversas atividades já realizadas, como festival gastronômico, a iluminação da fachada do prédio da Caixa Cultural Recife e a ida de artistas pernambucanos à França, além da participação no Festival de Cannes, prestigiando o lançamento internacional do filme ‘O Agente Secreto’.

Pernambuco celebra França

Reforçando o protagonismo pernambucano no Ano Cultural Brasil-França, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (Saespri), da Secretaria de Cultura (Secult), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Adepe), apoia uma ampla programação de intercâmbios culturais, artísticos, gastronômicos e científicos de maio a novembro deste ano.

As iniciativas, que já incluíram a participação inédita de artesãos pernambucanos na Bienal Révélations e o frevo no tapete vermelho do Festival de Cannes, seguem até novembro, e recentemente ganharam reforço com teatro, dança e cultura popular.

O Pernambuco celebra França tem parceria do Consulado Geral da França no Recife e de outros interlocutores locais como a Abrasel, Caixa Cultural, UFPE e UFRPE.

