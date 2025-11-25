Pernambuco mapeia iniciativas culturais independentes em série documental lançada nesta quarta (26)
Serão exibidos, no Bar Super 8, no centro do Recife, dois episódios, e haverá um bate-papo com realizadores e participantes do projeto
Conhecido por sua efervescência cultural, Pernambuco reúne uma ampla rede de iniciativas culturais independentes que surgem e se sustentam a partir de modos alternativos de organização, profundamente conectados aos territórios onde atuam.
Com o objetivo de mapear, compreender e dar visibilidade a esses espaços, nasceu o projeto Cultura Colaborativa PE, que resultou em uma série documental e em uma publicação com recomendações para gestores públicos e mantenedores, voltadas à formulação de políticas culturais.
A série será lançada nesta quarta (26), às 20h, no Bar Super 8, bairro da Boa Vista, Recife. O evento contará com a exibição de dois episódios e um bate-papo com realizadores e participantes do projeto.
Cultura Colaborativa PE
O Cultura Colaborativa PE surgiu a partir de uma pesquisa em Design voltada a identificar soluções para desafios enfrentados por agentes culturais no estado.
A seleção dos espaços ocorreu por meio de chamada pública aberta a todas as regiões de Pernambuco.
O projeto parte da definição de “casas colaborativas” como comunidades organizadas em torno de um espaço físico, dedicadas a experimentar modos de vida mais distribuídos e coletivos. A ideia de comunidade é o eixo central da iniciativa.
Durante o processo, a equipe mapeou mais de 120 espaços culturais independentes. A partir desse levantamento, foram escolhidos representantes de diferentes áreas para integrar a série documental, com foco na pluralidade das ações, nas particularidades de cada território e nos desafios compartilhados entre os grupos.
Espaços
Ao todo, foram produzidos oito episódios que destacam centros e coletivos ligados à música, teatro, artes visuais, design, literatura, gastronomia e outras linguagens.
Os espaços retratados são: Casa Cores (Petrolina), Memorial Sertanejo (Santa Cruz), Instituto Lourival Batista (São José do Egito), Riso da Terra (Arcoverde), Reduto Coletivo (Surubim), Ateliê Valcira Santiago (Goiana), Daruê Malungo (Recife) e o Som na Rural, ação/veículo itinerante que circula por cidades de Pernambuco e de outras regiões do País.
“Este é um projeto de pesquisa cultural na linguagem do Design, que busca não apenas contar as histórias dos espaços e seus impactos, mas também abordar as dificuldades de fazer cultura nesses territórios e refletir sobre políticas públicas necessárias. É um trabalho que dialoga diretamente com agentes e fazedores de cultura, celebrando suas iniciativas dentro de um contexto amplo da cultura pernambucana”, afirma Arthur Braga, que dirige a série ao lado de Luara Olívia.
No evento desta quarta (26), serão exibidos dois episódios da série. O Bar Super 8 foi escolhido por estar localizado na Rua Mamede Simões, tradicional polo cultural do Recife e palco de ações audiovisuais ao ar livre.
Os demais episódios serão disponibilizados em datas específicas, no canal do Youtube
A série será disponibilizada no canal do CEÇA - CoLaboratório no Youtube, e os episódios serão liberados nas seguintes datas:
02/12 - Episódio 3: Instituto Lourival Batista: Poesia que Brota no Sertão do Pajeú
04/12 - Episódio 4: Ateliê Valcira Santiago: Afeto e Resistência em Goiana
09/12 - Episódio 5: Reduto Coletivo: Cultura em Cena no Agreste
11/12 - Episódio 6: Riso da Terra: Cultura que Floresce na Porta do Sertão
16/12 - Episódio 7: Daruê Malungo: Educação e Memória em Chão de Estrelas
18/12 - Episódio 8: Casa Cores: Acolhimento e Orgulho no Sertão do São Francisco
O evento contará com tradução em Libras.
SERVIÇO
Lançamento da série Cultura Colaborativa PE
Quando: Quarta (26), às 20h
Onde: Bar Super 8 - Rua Mamede Simões, 144 - loja 11, Santo Amaro - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @ceca.cc
*Com informações da assessoria