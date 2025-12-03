A- A+

MÚSICA Edição de verão do Festival Pernambuco Meu País desembarca em Aldeia a partir desta sexta (5) Festival acontece no Parque Aldeia dos Camarás, com shows de Luísa Sonza, Xamã e Priscila Senna, entre outros

Eis que a edição de verão do festival cultural Pernambuco Meu País desembarca em Aldeia, Camaragibe, nesta sexta (5), sábado (6) e domingo (7), com programação reunindo atrações locais e nacionais.



O evento promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), Fundarpe e Empetur, com apoio da Prefeitura de Camaragibe, acontecerá no Parque Aldeia dos Camarás (Km 11), em Aldeia.



A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, destaca que a etapa de Camaragibe reafirma a potência artística do estado e fortalece o festival como uma das principais plataformas de valorização da cultura pernambucana.

“A cada edição, o Pernambuco Meu País mostra sua capacidade de aproximar o que há de mais pulsante na nossa cultura do público. Em Camaragibe, reunimos artistas consagrados e novas vozes em um encontro que movimenta a economia criativa, fortalece nossa identidade e transforma o festival em um grande território de celebração”, declarou a titular da pasta.

A programação de shows é totalmente gratuita.



Diversidade

A programação em Aldeia começa na sexta-feira (5), às 18h, com a tradição da Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba, seguida pelo projeto No Canto Delas, que reúne no palco Irah Caldeira, Cristina Amaral, Nadia Maia e Larissa Lisboa, às 19h10.





A programação segue com Dorgival Dantas, às 21h40, seguido pelo forró eletrônico de Raí Saia Rodada, às 23h30, e com o piseiro de Tarcísio do Acordeon encerrando a noite, a partir de 1h30.



Já no sábado (6), o palco recebe uma verdadeira miscelânea de ritmos que conecta Pernambuco ao país. Com a força da cultura popular, às 18h, o Coco dos Pretos inicia as apresentações do Palco Pernambuco Meu País Verão.



O trap pernambucano toma conta da cena com Mago de Tarso, às 19h10; seguido pelo rapper Xamã, às 21h10, que apresenta seu novo disco, além dos hits consagrados. Em seguida, é a vez do pop de Duda Beat, às 23h10; e de Luísa Sonza, a partir de 1h10.



No domingo (7), o brega assume o protagonismo. Mas diferente dos outros dias, a programação do domingo começa mais cedo: às 16h, com o show de Getúlio Cavalcanti. Às 17h10, o projeto Meu Coração é Brega, que reúne Brunessa França, Amigas Do Brega e Banda Sentimentos, comandam o palco.



Em seguida, às 20h10, sobe ao palco a Banda Kitara, seguida pelo show de Michelle Andrade, às 21h40. O encerramento ficará a cargo da musa do brega pernambucano Priscila Senna, às 23h40.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 5

18h - Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba

19h10 - No Canto Delas com Irah Caldeira, Cristina Amaral, Nádia Maia e Larissa Lisbôa

21h40 - Dorgival Dantas

23h30 - Raí Saia Rodada

01h30 - Tarcísio do Acordeon

DJ Pedro Humberto nos intervalos

Sábado, 6

18h - Coco dos Pretos

19h10 - Mago de Tarso

21h10 - Xamã

23h10 - Duda Beat

01h10 - Luísa Sonza

DJ Murilo França nos intervalos

Domingo, 7

16h - Getúlio Cavalcanti

17h10 - Meu Coração é Brega com Brunessa França, Banda Sentimentos e Amigas do Brega

20h10 - Banda Kitara

21h40 - Michelle Andrade

23h40 - Priscila Senna

DJ Kananda PX nos intervalos



SERVIÇO

Edição de Verão Festival Pernambuco Meu País

Quando: Sexta-feira (5) e Sábado (6), a partir das 18h e Domingo (7), a partir das 16h

Onde: Parque Aldeia dos Camarás - Estrada de Aldeia, Km 11

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

*Com informações da assessoria de imprensa

