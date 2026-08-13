A- A+

AGENDA CULTURAL Pernambuco Meu País, shows de Baco Exu do Blues e Dilsinho agitam o fim de semana em Pernambuco A programação conta ainda com o Festival Clássicos do Forró, a gravação do DVD "Saia Rodada 25 Anos" e peça com Guilherme Leme Garcia

O fim de semana em Pernambuco chega com uma programação diversificada e opções de entretenimento para todas as idades. A programação inicia nesta quinta-feira (13), às 19h, com a 5ª Expo Preta RioMar, que traz Lia de Itamaracá abrindo o evento no Teatro RioMar Recife. Já no sábado (15), o cantor Dilsinho se apresenta às 16h, na Cachaçaria Carvalheira, no Recife, enquanto o cantor Baco Exu do Blues sobe ao palco com do Armazém 14, às 22h.

Para os fãs do forró romântico, as bandas Magníficos, Limão com Mel, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau relembram seus grandes sucessos no Festival Clássicos do Forró que acontece neste sábado (15), às 19h, no Classic Hall.

A animação segue pelo domingo (16), às 16h, com a gravação do DVD “Saia Rodada - 25 Anos”. O show gratuito acontece na Área externa do Centro de Convenções e reunirá os artistas Raí Saia Rodada, Joelma, Wesley Safadão e Natanzinho Lima.

De 13 a 16 de agosto, o Festival Pernambuco Meu País desembarca em Bezerros com shows de Adriana Calcanhotto, Zélia Duncan, Fafá de Belém, Jota Quest, entre outros. A programação conta ainda com Guilherme Leme Garcia com o espetáculo “O Estrangeiro”, em exibição no sábado (15), às 20h, e domingo (16), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça, além de festas, shows, peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas.

SHOWS E EVENTOS

5ª Expo Preta RioMar com Lia de Itamaracá

Quando: quinta (13), às 19h

Onde: Teatro RioMar Recife – R República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, via Uhuu, na bilheteria e no App do Teatro RioMar

Informações: (81) 3878-0040

Coco de Quinta

Quando: quinta (13), às 20h30

Onde: Praça da Várzea – Praça Pinto Damaso, 52, Várzea, Recife

Acesso gratuito

Informações: @cocodequinta

Lieko “Tanto Quanto”

Quando: sexta (14), às 19h

Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via ShotGun

Informações: @darksiderecife

“Sextou do 100%”

Atrações: Lekinho Campos, Walter Ventura, Pank Brega, Marcílio Monthier e Júnior 100%

Quando: sexta (14), às 18h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

Discodonna Danceteria

Quando: sexta (14), às 22h

Onde: Iraq – Rua do Sossego, 179, Santo Amaro, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via ShotGun

Informações: @discothequeclub

Bee Gees Alive

Quando: sexta (14), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 via Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: @beegeesaliveoficial

“Sol em Leão” com Banda Dunas do Barato

Quando: sexta (14), às 21h

Onde: Terra Polo Cultural – Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Baco Exu do Blues com "Hasos Show Tour"

Quando: sábado (15), às 22h

Onde: Armazém 14 – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 80, via Bilheteria Digital

Informações: @hasostourrecife

Frequência LoveSong

Atrações: Delacruz, Chininha, Tayara Andreza, Noara Marques, Andrielly Souza e Boa Toda

Quando: sábado (15), às 20h

Onde: Clube Internacional do Recife – Rua Benfica, 505, Madalena, Recife

Ingressos a partir de R$ 105, via Evenyx

Informações: @clubeinternacionaldorecife

Dancefloor Metrópole "Bday Madonna"

Quando: sábado (15), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Pagode da Aurora

Quando: sábado (15), às 16h

Onde: Empório Barrozo Bistrô e Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @pagodedaaurora

Soul Olinda 5ª Edição

Quando: sábado (15), às 18h

Onde: Villa Bonfim – Ladeira da Sé, 143, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @soul_olinda

Banda Del Rey

Quando: sábado (15), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Remexe Olinda

Quando: sábado (15), às 16h

Onde: Oficina da Jaca – Rua Coronel João Lapa, s/n , Travessa Quinze de novembro (por trás da prefeitura), Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @remexeolinda

Dilsinho “Pagode do Diferentão”

Quando: sábado (15), às 16h

Onde: Cachaçaria Carvalheira – Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira, Recife

Ingressos a partir de R$ 110 via Ingresse

Informações: @pagodedodiferentao

Clássicos do Forró

Atrações: Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau

Quando: sábado (15), às 19h

Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 via Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

Baile Tropical

Quando: sábado (15), às 22h

Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 38, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @baile.tropical

Frisson

Quando: sábado (15), às 23h

Onde: Biruta – Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 99516-4268

Saia Rodada 25 Anos

Atrações: Raí Saia Rodada, Joelma, Wesley Safadão e Natanzinho Lima

Quando: domingo (16), às 16h

Onde: Área externa do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso via Evenyx e doação de 2Kg de alimentos não perecível na portaria do evento

Informações: @raisaiarodada

3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Bezerros

Quando: de 14 a 16 de agosto

Programação:

14/08 (sexta-feira)

18h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

19h | Rogéria Dera

20h30 | Adriana Calcanhotto

22h30 | Luedji Luna

00h | Zélia Duncan

DJ Nadedja nos intervalos

15/08 (sábado)

18h | Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim

19h | Uptown Blues Band

20h30 | Joanna

22h | Fafá de Belém

00h | José Augusto

DJ Claudinha Summer nos intervalos

16/08 (domingo)

17h | Maracatu Nação Maracambuco

18h | MC Leozinho do Recife

19h30 | Lagun

21h | Jota Quest

23h | Toni Garrido

DJ Juniovéi nos intervalos

Onde: Pátio de Eventos – Estrada Serra Negra, 128, Lot. São José, Bezerros

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

“Pernambuco Dança Assim” com a Orquestra Meninas e Meninos da Alegria

Quando: domingo (16), às 16h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @teatrodoparqueoficial





TEATRO

"Diatribe de amor"

Quando: quinta (13) e sexta (14), às 19h30; sábado (15), às 16h (sessão extra) e às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

“Desfocado” com Carlos Santos

Quando: sexta (14) e sábado (15), às 20h

Onde: (14/08) Teatro Difusora – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru

(15/08) Espaço Estrela – Av. Um, 309, Curado IV, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 30 via Bilheteria Digital

Informações: @carlossantoshumor

“O Estrangeiro” com Guilherme Leme Garcia

Quando: sábado (15), às 20h; e domingo (16), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 65 via site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

"Como Ser Tóxica e Influenciar Pessoas" por Índio Behn (Dra. Rosângela)

Quando: domingo (16), às 20h30

Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

“Farsa da Boa Preguiça” por Célula de Teatro

Quando: sexta (14) e sábado (15), às 19h30; domingos às 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @celuladeteatro



EXPOSIÇÃO

“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó

Quando: abertura nesta quinta (13), às 18h, visita guiada às 19h

Visitação: até 2 de outubro; de segunda a sexta, das 10h às 18h

Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @christalgaleria

“Terravulta”, de de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt

Quando: abertura nesta quinta (13), às 19h

Visitação: de 14 de agosto a 26 de setembro; segunda a sexta, das 10h às 19h

Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

"Vereda Interior"

Quando: até 16 de agosto

Onde: Torre Malakoff: Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff

“Forquilha”

Quando: até 23 de agosto

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) – Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @m_e_pe

“Cozinha Sertaneja – Comer para resistir”

Quando: até 23 de agosto

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 3181-3460

36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife

Quando: até 18 de outubro

Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

"O céu não cabe em nenhum paraíso”, de Ramonn Vieitez

Quando: até 25 de agosto

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Onde: Galeria Marco Zero – Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero

"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo

Quando: até 26 de setembro

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h

Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife

Acesso gratuito

Informações: @remolina_estudio

“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo

Quando: até 24 de outubro

Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 16h

Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @institutoploeg





CINEMA

“O Fim da Rua”

Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.

Direção: David Robert Mitchell

“Patrulha Canina: Uma Aventura Dino”

Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.

Direção: Cal Brunker

“A Morte De Robin Hood”

Heróis se vão. Lendas são para sempre. Atormentado pelas cicatrizes de uma vida marcada pelo crime, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por pouco àquela que acreditava ser sua batalha final. Gravemente ferido, ele é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras e passa a cuidar de seus ferimentos. Com o corpo fora de combate, cada erro cometido no passado volta para assombrá-lo.

Direção: Michael Sarnoski





Veja também