Pernambuco Meu País, shows de Baco Exu do Blues e Dilsinho agitam o fim de semana em Pernambuco
A programação conta ainda com o Festival Clássicos do Forró, a gravação do DVD "Saia Rodada 25 Anos" e peça com Guilherme Leme Garcia
O fim de semana em Pernambuco chega com uma programação diversificada e opções de entretenimento para todas as idades. A programação inicia nesta quinta-feira (13), às 19h, com a 5ª Expo Preta RioMar, que traz Lia de Itamaracá abrindo o evento no Teatro RioMar Recife. Já no sábado (15), o cantor Dilsinho se apresenta às 16h, na Cachaçaria Carvalheira, no Recife, enquanto o cantor Baco Exu do Blues sobe ao palco com do Armazém 14, às 22h.
Para os fãs do forró romântico, as bandas Magníficos, Limão com Mel, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau relembram seus grandes sucessos no Festival Clássicos do Forró que acontece neste sábado (15), às 19h, no Classic Hall.
A animação segue pelo domingo (16), às 16h, com a gravação do DVD “Saia Rodada - 25 Anos”. O show gratuito acontece na Área externa do Centro de Convenções e reunirá os artistas Raí Saia Rodada, Joelma, Wesley Safadão e Natanzinho Lima.
De 13 a 16 de agosto, o Festival Pernambuco Meu País desembarca em Bezerros com shows de Adriana Calcanhotto, Zélia Duncan, Fafá de Belém, Jota Quest, entre outros. A programação conta ainda com Guilherme Leme Garcia com o espetáculo “O Estrangeiro”, em exibição no sábado (15), às 20h, e domingo (16), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça, além de festas, shows, peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas.
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• Baco Exu do Blues apresenta turnê de ''Hasos'' no Recife neste sábado (15)Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
5ª Expo Preta RioMar com Lia de Itamaracá
Quando: quinta (13), às 19h
Onde: Teatro RioMar Recife – R República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, via Uhuu, na bilheteria e no App do Teatro RioMar
Informações: (81) 3878-0040
Coco de Quinta
Quando: quinta (13), às 20h30
Onde: Praça da Várzea – Praça Pinto Damaso, 52, Várzea, Recife
Acesso gratuito
Informações: @cocodequinta
Lieko “Tanto Quanto”
Quando: sexta (14), às 19h
Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via ShotGun
Informações: @darksiderecife
“Sextou do 100%”
Atrações: Lekinho Campos, Walter Ventura, Pank Brega, Marcílio Monthier e Júnior 100%
Quando: sexta (14), às 18h
Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
Discodonna Danceteria
Quando: sexta (14), às 22h
Onde: Iraq – Rua do Sossego, 179, Santo Amaro, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via ShotGun
Informações: @discothequeclub
Bee Gees Alive
Quando: sexta (14), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90 via Cecon Tickets e na bilheteria do teatro
Informações: @beegeesaliveoficial
“Sol em Leão” com Banda Dunas do Barato
Quando: sexta (14), às 21h
Onde: Terra Polo Cultural – Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Baco Exu do Blues com "Hasos Show Tour"
Quando: sábado (15), às 22h
Onde: Armazém 14 – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 80, via Bilheteria Digital
Informações: @hasostourrecife
Frequência LoveSong
Atrações: Delacruz, Chininha, Tayara Andreza, Noara Marques, Andrielly Souza e Boa Toda
Quando: sábado (15), às 20h
Onde: Clube Internacional do Recife – Rua Benfica, 505, Madalena, Recife
Ingressos a partir de R$ 105, via Evenyx
Informações: @clubeinternacionaldorecife
Dancefloor Metrópole "Bday Madonna"
Quando: sábado (15), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Pagode da Aurora
Quando: sábado (15), às 16h
Onde: Empório Barrozo Bistrô e Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @pagodedaaurora
Soul Olinda 5ª Edição
Quando: sábado (15), às 18h
Onde: Villa Bonfim – Ladeira da Sé, 143, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @soul_olinda
Banda Del Rey
Quando: sábado (15), às 19h
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Remexe Olinda
Quando: sábado (15), às 16h
Onde: Oficina da Jaca – Rua Coronel João Lapa, s/n , Travessa Quinze de novembro (por trás da prefeitura), Varadouro, Olinda
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @remexeolinda
Dilsinho “Pagode do Diferentão”
Quando: sábado (15), às 16h
Onde: Cachaçaria Carvalheira – Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira, Recife
Ingressos a partir de R$ 110 via Ingresse
Informações: @pagodedodiferentao
Clássicos do Forró
Atrações: Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau
Quando: sábado (15), às 19h
Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120 via Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
Baile Tropical
Quando: sábado (15), às 22h
Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 38, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @baile.tropical
Frisson
Quando: sábado (15), às 23h
Onde: Biruta – Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 99516-4268
Saia Rodada 25 Anos
Atrações: Raí Saia Rodada, Joelma, Wesley Safadão e Natanzinho Lima
Quando: domingo (16), às 16h
Onde: Área externa do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso via Evenyx e doação de 2Kg de alimentos não perecível na portaria do evento
Informações: @raisaiarodada
3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Bezerros
Quando: de 14 a 16 de agosto
Programação:
14/08 (sexta-feira)
18h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
19h | Rogéria Dera
20h30 | Adriana Calcanhotto
22h30 | Luedji Luna
00h | Zélia Duncan
DJ Nadedja nos intervalos
15/08 (sábado)
18h | Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
19h | Uptown Blues Band
20h30 | Joanna
22h | Fafá de Belém
00h | José Augusto
DJ Claudinha Summer nos intervalos
16/08 (domingo)
17h | Maracatu Nação Maracambuco
18h | MC Leozinho do Recife
19h30 | Lagun
21h | Jota Quest
23h | Toni Garrido
DJ Juniovéi nos intervalos
Onde: Pátio de Eventos – Estrada Serra Negra, 128, Lot. São José, Bezerros
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
“Pernambuco Dança Assim” com a Orquestra Meninas e Meninos da Alegria
Quando: domingo (16), às 16h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @teatrodoparqueoficial
TEATRO
"Diatribe de amor"
Quando: quinta (13) e sexta (14), às 19h30; sábado (15), às 16h (sessão extra) e às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
“Desfocado” com Carlos Santos
Quando: sexta (14) e sábado (15), às 20h
Onde: (14/08) Teatro Difusora – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru
(15/08) Espaço Estrela – Av. Um, 309, Curado IV, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos a partir de R$ 30 via Bilheteria Digital
Informações: @carlossantoshumor
“O Estrangeiro” com Guilherme Leme Garcia
Quando: sábado (15), às 20h; e domingo (16), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 65 via site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
"Como Ser Tóxica e Influenciar Pessoas" por Índio Behn (Dra. Rosângela)
Quando: domingo (16), às 20h30
Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
“Farsa da Boa Preguiça” por Célula de Teatro
Quando: sexta (14) e sábado (15), às 19h30; domingos às 19h
Onde: Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @celuladeteatro
EXPOSIÇÃO
“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó
Quando: abertura nesta quinta (13), às 18h, visita guiada às 19h
Visitação: até 2 de outubro; de segunda a sexta, das 10h às 18h
Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @christalgaleria
“Terravulta”, de de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Quando: abertura nesta quinta (13), às 19h
Visitação: de 14 de agosto a 26 de setembro; segunda a sexta, das 10h às 19h
Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Vereda Interior"
Quando: até 16 de agosto
Onde: Torre Malakoff: Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @torremalakoff
“Forquilha”
Quando: até 23 de agosto
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados e domingos, das 14h às 17h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) – Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @m_e_pe
“Cozinha Sertaneja – Comer para resistir”
Quando: até 23 de agosto
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Informações: (81) 3181-3460
36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: até 18 de outubro
Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife
Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito às terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
"O céu não cabe em nenhum paraíso”, de Ramonn Vieitez
Quando: até 25 de agosto
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Onde: Galeria Marco Zero – Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @galeriamarcozero
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo
Quando: até 24 de outubro
Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 16h
Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @institutoploeg
CINEMA
“O Fim da Rua”
Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.
Direção: David Robert Mitchell
“Patrulha Canina: Uma Aventura Dino”
Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.
Direção: Cal Brunker
“A Morte De Robin Hood”
Heróis se vão. Lendas são para sempre. Atormentado pelas cicatrizes de uma vida marcada pelo crime, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por pouco àquela que acreditava ser sua batalha final. Gravemente ferido, ele é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras e passa a cuidar de seus ferimentos. Com o corpo fora de combate, cada erro cometido no passado volta para assombrá-lo.
Direção: Michael Sarnoski