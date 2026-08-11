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FESTIVAL Pernambuco Meu País chega ao município de Bezerros com shows de Adriana Calcanhotto e Fafá de Belém A programação tem acesso gratuito e conta com atividades culturais, shows, feiras e atividade formativas

A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País sobe a serra e chega a Bezerros, no Agreste do Estado, a partir desta quinta-feira (13) até domingo (16). Com acesso gratuito, a programação conta com ativações culturais, shows, feiras de gastronomia e artesanato, além de atividades formativas.

Iniciando a programação das apresentações culturais, na quinta-feira (13), o festival ocupa as ruas da cidade com a Trupe Pernambuco Meu País. Com apresentações de circo, dança, música, teatro e poesia, o grupo de artistas fará um espetáculo imersivo aberto à participação do público.

A partir da sexta-feira (14), os “países” artísticos espalhados em diversos polos pelo município abrem suas programações que seguem até o domingo (16).

Como nas edições anteriores do festival, o Palco Pernambuco Meu País, no Pátio de Eventos de Bezerros, abre sua programação na sexta-feira (14), a partir das 18h30, com o espetáculo Pernambuco Meu País, que celebra a obra e o legado dos três homenageados: Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu.

Na sequência sobem ao palco, Rogério Dera, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna, Zélia Duncan e a DJ Nadedja nos intervalos.

No sábado (15), é a Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim quem abre a programação, seguida por Uptown Blues Band, Joanna, Fafá de Belém, José Augusto e a DJ Claudinha Summer.

Já para o encerramento, no domingo (16), o público terá apresentações do Maracatu Nação Maracambuco, MC Leozinho do Recife, Lagum, Jota Quest, Toni Garrido e DJ Juniovéi.

Além dos shows e apresentações culturais, a programação também inclui a Formação em Xilogravura, realizada pelo núcleo de formação, diálogo e serviços, o Forma PE, no Memorial J. Borges, na sexta-feira (14) em dois horários, às 9h e às 13h. O público poderá se inscrever por meio do formulário disponível no link da bio do Instagram do festival.

O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretária de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com as prefeituras das cidades sedes.

Confira a programação completa de Bezerros:

Palco Pernambuco Meu País:

Local: Pátio de Eventos – Estrada Serra Negra, 128, Lot. São José

14/08 (sexta)

18h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

19h | Rogéria Dera

20h30 | Adriana Calcanhotto

22h30 | Luedji Luna

00h | Zélia Duncan

DJ Nadedja nos intervalos

15/08 (sábado)

18h | Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim

19h | Uptown Blues Band

20h30 | Joanna

22h | Fafá de Belém

00h | José Augusto

DJ Claudinha Summer nos intervalos

16/08 (domingo)

17h | Maracatu Nação Maracambuco

18h | MC Leozinho do Recife

19h30 | Lagum

21h | Jota Quest

23h | Toni Garrido

DJ Juniovéi nos intervalos

Trupe Pernambuco Meu País:

13/08 (quinta)

Local: Praça São Sebastião – Av. Professor Amaral São Sebastião, 231-245 (Em frente à Igreja São Sebastião)

Concentração: 16h

Saída: 17h

Grupos confirmados:

Coletivo Artístico os Gigantes

Boi Chifre De Ouro

Charlene Santos

Guilherme Milleron

Marcos Mercury

Trupe Vivarte

Som na Rural

Forma PE:

14/08 (sexta)

Formação em Xilogravura (intervenção artística)

Local: Memorial J. Borges – Rua Severina do Carmo Neves, 69, Centro

Horário: 9h (1ª apresentação); 13h (2ª apresentação) | Pablo Borges

País das Brincadeiras:

Local: Polo Cultural – Largo da Serra Negra (área próxima ao Palco Pernambuco Meu País)

14/08 (sexta)

15h | Chá Comigo (Caravana Tapioca)

16h | Helô em Busca do Baobá Sagrado

17h30 | Acroshow (Companhia Gravitá)

15/08 (sábado)

14h | Corpo Brincante: Vivências de Técnicas (Cia Brincantes de Circo)

15h | Bolacha e seu Diabolô Maluco (Bruno Luna)

15h | Picadeiro Efêmero (Companhia Gravatá)

15h | Sinsalabin (Erisson Correia)

15h | O pirofagista (Flávio Santana)

15h | Adágio Triple (João Fernando Dias da Silva)

15h | Negro Gato (João Victor)

15h | O Mestre das Cartas (Mickael Marvey)

15h | Circo KKK (Palhaço Pinóquio)

16h | CicloFrevo Junino (Fábio Soares)

17h30 | Figaza Show (Painé Santamaria)

16/08 (domingo)

15h | A Louca das Frutas (Painé Santamaria)

16h | Estelita entre Fadas e outros bichos (Trupe Errante)

17h30 | Fora de Órbita (Caravana Tapioca)

País das Culturas Populares - Som da Rural:

Local: Praça da Vila de Serra Negra – Rua Augusta, 38

14/08 (sexta)

16h | Cavalo Marinho Estrela Brilhante

17h | Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

15/08 (sábado)

16h | Quadrilha Junina Dona Matuta

17h | Benedito da Macuca

16/08 (domingo)

16h | Afoxé Oyá Guerê

17h | Grupo Percussivo Batuque Agreste

País da Cultura Alimentar:

Local: Mercado Municipal Barra Branca – Rua Dantas Barreto, Centro.

14/08 (sexta)

10h | Chef Eduarda Barreto com a intervenção gastronômica - Transformando Resíduos em Sabor: o potencial da acerola na gastronomia regional

15/08 (sábado)

10h | Thiago Galvão da Silva com a intervenção gastronômica - Bora Fermentar Pernambuco: o sabor da ancestralidade viva

País das Conexões Visuais:

Local: Vila da Serra Negra – Rua Augusta, 38

14/08 a 16/08

12h às 19h

Nando Zevê com a exposição Artes com Ginga

Local: Vila da Serra Negra - Rua Augusta, 38

14/08 a 16/08

14h30 às 17h30

Cenas Assinadas Imagem e Fotografia com Pernambuco em Frames - Experiência Fotográfica Multicultural (Mês da Fotografia)

País das Matrizes do Forró:

Local: Mercado Municipal Barra Branca - Rua Dantas Barreto, Centro

14/08 (sexta)

12h | Banda Vinil Gonzagueira

14h | Jucélio Vilela

16h | Elifas Junior

15/08 (sábado)

12h | As Fulô

14h | Terezinha do Acordeon

16h | Natan Lima

16/08 (domingo)

12h | RivoTrio

14h | Silmara Leite

16h | Os 3 do Nordeste

País da Música - Som da Rural:

Local: Praça da Vila da Serra - Rua Augusta, 38

14/08 (sexta)

18h | Bruna Alimonda

19h30 | Zé Barreto de Assis

15/08 (sábado)

18h | Derico Alves

19h30 | Banda Som da Terra

16/08 (domingo)

18h | Bete de Castro

19h30 | Edilza Aires

Cortejo de Brincantes:

14/08 (sexta)

Local: Estrada Serra Negra, 2-32 - Lot. São José

Concentração: 15h30

Saída do cortejo: 16h30

Grupos participantes:

A Princesa dos Canaviais de Ribeirão

Afoxé Ylê de Egbá

Bloco Lírico Folguedos de Surubim

Caretas de Triunfo - Treca Alto Astral

Fábrica de Samba

Grupo de Dança Folcpopular

Índios Tabajaras

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

Serviço

Festival Pernambuco Meu País em Bezerros

Quando: de quinta (13) a domingo (16)

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais



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