Pernambuco Meu País chega ao município de Bezerros com shows de Adriana Calcanhotto e Fafá de Belém
A programação tem acesso gratuito e conta com atividades culturais, shows, feiras e atividade formativas
A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País sobe a serra e chega a Bezerros, no Agreste do Estado, a partir desta quinta-feira (13) até domingo (16). Com acesso gratuito, a programação conta com ativações culturais, shows, feiras de gastronomia e artesanato, além de atividades formativas.
Iniciando a programação das apresentações culturais, na quinta-feira (13), o festival ocupa as ruas da cidade com a Trupe Pernambuco Meu País. Com apresentações de circo, dança, música, teatro e poesia, o grupo de artistas fará um espetáculo imersivo aberto à participação do público.
A partir da sexta-feira (14), os “países” artísticos espalhados em diversos polos pelo município abrem suas programações que seguem até o domingo (16).
Como nas edições anteriores do festival, o Palco Pernambuco Meu País, no Pátio de Eventos de Bezerros, abre sua programação na sexta-feira (14), a partir das 18h30, com o espetáculo Pernambuco Meu País, que celebra a obra e o legado dos três homenageados: Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu.
Na sequência sobem ao palco, Rogério Dera, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna, Zélia Duncan e a DJ Nadedja nos intervalos.
No sábado (15), é a Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim quem abre a programação, seguida por Uptown Blues Band, Joanna, Fafá de Belém, José Augusto e a DJ Claudinha Summer.
Já para o encerramento, no domingo (16), o público terá apresentações do Maracatu Nação Maracambuco, MC Leozinho do Recife, Lagum, Jota Quest, Toni Garrido e DJ Juniovéi.
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Além dos shows e apresentações culturais, a programação também inclui a Formação em Xilogravura, realizada pelo núcleo de formação, diálogo e serviços, o Forma PE, no Memorial J. Borges, na sexta-feira (14) em dois horários, às 9h e às 13h. O público poderá se inscrever por meio do formulário disponível no link da bio do Instagram do festival.
O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretária de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com as prefeituras das cidades sedes.
Confira a programação completa de Bezerros:
Palco Pernambuco Meu País:
Local: Pátio de Eventos – Estrada Serra Negra, 128, Lot. São José
14/08 (sexta)
18h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
19h | Rogéria Dera
20h30 | Adriana Calcanhotto
22h30 | Luedji Luna
00h | Zélia Duncan
DJ Nadedja nos intervalos
15/08 (sábado)
18h | Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
19h | Uptown Blues Band
20h30 | Joanna
22h | Fafá de Belém
00h | José Augusto
DJ Claudinha Summer nos intervalos
16/08 (domingo)
17h | Maracatu Nação Maracambuco
18h | MC Leozinho do Recife
19h30 | Lagum
21h | Jota Quest
23h | Toni Garrido
DJ Juniovéi nos intervalos
Trupe Pernambuco Meu País:
13/08 (quinta)
Local: Praça São Sebastião – Av. Professor Amaral São Sebastião, 231-245 (Em frente à Igreja São Sebastião)
Concentração: 16h
Saída: 17h
Grupos confirmados:
Coletivo Artístico os Gigantes
Boi Chifre De Ouro
Charlene Santos
Guilherme Milleron
Marcos Mercury
Trupe Vivarte
Som na Rural
Forma PE:
14/08 (sexta)
Formação em Xilogravura (intervenção artística)
Local: Memorial J. Borges – Rua Severina do Carmo Neves, 69, Centro
Horário: 9h (1ª apresentação); 13h (2ª apresentação) | Pablo Borges
País das Brincadeiras:
Local: Polo Cultural – Largo da Serra Negra (área próxima ao Palco Pernambuco Meu País)
14/08 (sexta)
15h | Chá Comigo (Caravana Tapioca)
16h | Helô em Busca do Baobá Sagrado
17h30 | Acroshow (Companhia Gravitá)
15/08 (sábado)
14h | Corpo Brincante: Vivências de Técnicas (Cia Brincantes de Circo)
15h | Bolacha e seu Diabolô Maluco (Bruno Luna)
15h | Picadeiro Efêmero (Companhia Gravatá)
15h | Sinsalabin (Erisson Correia)
15h | O pirofagista (Flávio Santana)
15h | Adágio Triple (João Fernando Dias da Silva)
15h | Negro Gato (João Victor)
15h | O Mestre das Cartas (Mickael Marvey)
15h | Circo KKK (Palhaço Pinóquio)
16h | CicloFrevo Junino (Fábio Soares)
17h30 | Figaza Show (Painé Santamaria)
16/08 (domingo)
15h | A Louca das Frutas (Painé Santamaria)
16h | Estelita entre Fadas e outros bichos (Trupe Errante)
17h30 | Fora de Órbita (Caravana Tapioca)
País das Culturas Populares - Som da Rural:
Local: Praça da Vila de Serra Negra – Rua Augusta, 38
14/08 (sexta)
16h | Cavalo Marinho Estrela Brilhante
17h | Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
15/08 (sábado)
16h | Quadrilha Junina Dona Matuta
17h | Benedito da Macuca
16/08 (domingo)
16h | Afoxé Oyá Guerê
17h | Grupo Percussivo Batuque Agreste
País da Cultura Alimentar:
Local: Mercado Municipal Barra Branca – Rua Dantas Barreto, Centro.
14/08 (sexta)
10h | Chef Eduarda Barreto com a intervenção gastronômica - Transformando Resíduos em Sabor: o potencial da acerola na gastronomia regional
15/08 (sábado)
10h | Thiago Galvão da Silva com a intervenção gastronômica - Bora Fermentar Pernambuco: o sabor da ancestralidade viva
País das Conexões Visuais:
Local: Vila da Serra Negra – Rua Augusta, 38
14/08 a 16/08
12h às 19h
Nando Zevê com a exposição Artes com Ginga
Local: Vila da Serra Negra - Rua Augusta, 38
14/08 a 16/08
14h30 às 17h30
Cenas Assinadas Imagem e Fotografia com Pernambuco em Frames - Experiência Fotográfica Multicultural (Mês da Fotografia)
País das Matrizes do Forró:
Local: Mercado Municipal Barra Branca - Rua Dantas Barreto, Centro
14/08 (sexta)
12h | Banda Vinil Gonzagueira
14h | Jucélio Vilela
16h | Elifas Junior
15/08 (sábado)
12h | As Fulô
14h | Terezinha do Acordeon
16h | Natan Lima
16/08 (domingo)
12h | RivoTrio
14h | Silmara Leite
16h | Os 3 do Nordeste
País da Música - Som da Rural:
Local: Praça da Vila da Serra - Rua Augusta, 38
14/08 (sexta)
18h | Bruna Alimonda
19h30 | Zé Barreto de Assis
15/08 (sábado)
18h | Derico Alves
19h30 | Banda Som da Terra
16/08 (domingo)
18h | Bete de Castro
19h30 | Edilza Aires
Cortejo de Brincantes:
14/08 (sexta)
Local: Estrada Serra Negra, 2-32 - Lot. São José
Concentração: 15h30
Saída do cortejo: 16h30
Grupos participantes:
A Princesa dos Canaviais de Ribeirão
Afoxé Ylê de Egbá
Bloco Lírico Folguedos de Surubim
Caretas de Triunfo - Treca Alto Astral
Fábrica de Samba
Grupo de Dança Folcpopular
Índios Tabajaras
Maracatu Nação Raízes de Pai Adão
Serviço
Festival Pernambuco Meu País em Bezerros
Quando: de quinta (13) a domingo (16)
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais