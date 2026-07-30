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AGENDA CULTURAL Pernambuco Meu País, Gregorio Duvivier e Mateus Solano agitam o fim de semana no Recife e interior Programação conta ainda com shows, festas, exposições e cinema para todos os gostos

Fim de semana em Pernambuco vem chegando embalado pela música. Nesta quinta-feira (30), às 20h, a Orquestra Sinfônica do Recife celebra seus 96 anos em evento gratuito no Teatro de Santa Isabel. Já na sexta-feira (31), às 19h, o cantor Ivyson sobe ao palco do Teatro do Parque com o show de lançamento do seu novo EP, "ContraTempo”. E o ritmo segue pelo sábado (1º), com a tradicional Pitombeira dos Quatro Cantos realizando o “Samba da Pitomba”, a partir das 14h.



A concentração acontecerá na sede da agremiação.

No domingo (02), a partir das 15h30, é a vez da Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte comandar a festa com o “Arrastão do Frevo”, com concentração no Paço do Frevo.



Para os que preferem uma programação mais leve, as peças “O Céu da Língua”, com Gregorio Duvivier, e “O Figurante”, com Mateus Solano, estreiam em Pernambuco.

De 31 de julho a 02 de agosto, O Festival Pernambuco Meu País segue para Gravatá com apresentações de Nando Reis, Jota.pê, Daniel, Anavitória e muito mais.



A programação conta ainda com shows, festas, teatro, exposições e cinema para todos os gostos. Agora é só conferir a agenda completa e escolher o que mais combina com o seu fim de semana.

SHOWS E EVENTOS

“Taca Mais Música” com Banda Mac Fly

Quando: quinta (30), às 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

96 anos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: quinta (30), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Acesso gratuito

Informações: @orquestrasinfonicadorecife

Ivyson “ContraTempo”

Quando: sexta (31), às 19h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

Rebobina

Quando: sexta (31), às 20h

Onde: Loft Boa Viagem – Rua Capitão Rebelinho, 159, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 160 via Sympla

Informações: @rebobina.festa

“Sextou do 100%” com Chama do Brega e Os Moreninhos

Quando: sexta (31), às 18h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

Morphine “Darkways”

Quando: sexta (31), às 21h

Onde: Darkside studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife

Ingressos: a partir de R$ 110 via Sympla

Informações: @darksiderecife

K-Boom – Especial Luisa Sonza

Quando: sexta (31), às 22h

Onde: Clube Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

"Forrozão Brega de Bolso" com DJ Pepe Jordão

Quando: sábado (1º), às 16h

Onde: Mocó Bistrô – Rua das Graças, 178, Graças, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @armazem.de.sao.jorge

“Sábado no Muafro”

Quando: sábado, (1º), a partir das 16h

Onde: Muafro – Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada

Informações: @muafrope

Odara Ôdesce convida Márcia Freire

Quando: sábado (1º), às 18h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @mirantedopaco

Indie Rokkers Nite

Quando: sábado (1º), às 22h

Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Cortejo das Mulheres – Prévia do Olinda Lilás

Quando: sábado (1º), com concentração às 16h e saída às 17h

Onde: Bar do Ró – Rua de São João, 345, Amparo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @somoslilasbrasil



“A Grande Seresta” com Labaredas, Adilson Ramos, Kelvis Duran e Los Cubanos

Quando: sábado (1º), às 20h

Onde: Arena de Eventos do Shopping Difusora (1º piso) – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru

Ingressos a partir de R$ 60 via Bilheteria Digital

Informações: @eventos_difusora

Samba da Pitomba

Quando: sábado (1º), a partir das 14h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos – Rua 27 de Janeiro, 128 Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @sambadapitomba

K-Pop Day 3 – Concurso Cultural

Quando: domingo (02), a partir das 14h

Onde: Arena de Eventos do Shopping Difusora (1º piso) – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru

Acesso gratuito

Informações: @shoppingdifusora

3ª edição do Festival Pernambuco Meu País – Gravatá

Quando: de 31 de julho a 02 de agosto

Programação:

31/07 (sexta-feira)

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Jota.pê

22h | Anavitória

23h30 | Nando Reis

01h10 | Lula Queiroga e Silvério Pessoa

DJ Sidade nos intervalos

1º/08 (sábado)

19h30 | Maracatu de Baque Solto Galo Dourado

20h40 | Manoel Netto

22h10 | Danilo Pernambucano

23h40 | Daniel

01h20 | Gustavo Mioto

DJ Camarones nos intervalos

02/08 (domingo)

18h30 | Quadrilha Junina Lumiar

19h40 | Élida Mendonça

21h10 | Caninana

22h40 | À Vontade (Raí, Zezo e Luan)

DJ Ari Falcão nos intervalos

Onde:Pátio de Eventos – Av. Joaquim Didier, s/n, Centro, Gravatá (ao lado da estação)

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

Flávio Leandro “De mala e Cuia”

Quando: sábado (1º), às 20h; domingo (02/08), às 17h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: (71) 99402-9324

“Arrastão do Frevo” com a Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte

Quando: domingo (02), a partir das 15h30

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 98365-0618

“Rock Concert” Luciano Reis

Quando: domingo (02), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 97 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Feira Vinil no Sítio

Quando: domingo (2), das 10h às 18h

Onde: Sítio Trindade – Estrada do Arraial, 3249, Casa Amarela, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 99798-6001



“Fazendinha do Plaza” com o Mundo Bita

Quando: até domingo (02), das 14h às 20h

Onde: Plaza Shopping (piso E4, do Edifício Garagem) – Rua Dr. João Santos Filho, 255 - Parnamirim, Recife

Atividades: Caça ao Leite na Fazendinha, Sapo na Lagoa (pedalinho), Caixa de Areia, Na Piscina com os Porquinhos, Oficina de Slime, Fazendinha Baby, Casa do Bita, Passeio na Fazenda, Tirolesa: Voa Voa Passarinho, Pracinha do Bita

Ingressos de R$ 15 a R$ 80 na bilheteria; acesso gratuito a Pracinha do Bita

Informações: @plazacasaforte

23º Festival Recifense de Literatura “A Letra e A Voz 2026”

Quando: de 31 de julho a 8 de agosto

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Teatro Hermilo Borba Filho – Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @teatrodesantaisabel

TEATRO

“O Céu da Língua”, com Gregorio Duvivier

Quando: quarta (29) e quinta (30), às 18h e às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @ceudalingua

“O Figurante”, com Mateus Solano

Quando: de 31 de julho a 02 de agosto; sexta e sábado às 20h, domingo às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 80 no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

“Desculpa eu ter vindo!”, com Matheus Ceará

Quando: sexta (31), às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

"Meretrizes", do Coletivo Gompa

Quando: quinta (30) e sexta (31), às 19h; sábado, às 16h e às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

“Farsa da Boa Preguiça”, Com o Célula de Teatro

Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

Dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de agosto; sexta e sábados às 19h30; domingos às 19h

Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Dias 28 e 29 de agosto, às 19h30

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @celuladeteatro



EXPOSIÇÕES

"Chaves: A Exposição"

Quando: até 2 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves

“De Lá e De Cá”

Quando: até 2 de agosto

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h

Ingressos a partir de R$ 5 na bilheteria; Entrada gratuita às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

“Forquilha”, de Fernando Duarte e Fernando Augusto

Quando: até 23 de agosto

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: MEPE (Museu do Estado de Pernambuco) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @m_e_pe

Exposição “Acervo em Diálogo”

Quando: até 27 de agosto

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 14h

Onde: Galeria Maurício Redig - Av. Eng. Domingos Ferreira, 604, Pina, Recife

Informações: @galeriamauricioredig

“Amostradas”, com curadoria de Gisele Kato e Ulisses Carrilho

Quando: até 6 de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo

Quando: até 25 de outubro

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

CINEMA

"Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Quatro anos se passaram desde os eventos de "Sem Volta Para Casa", e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade - um Homem-Aranha em tempo integral -, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Direção: Destin Daniel Cretton

"Futuro Futuro"

Em um futuro próximo, onde os avanços em inteligência artificial coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica, um homem sem memória de 40 anos chamado K é acolhido por um clickworker solitário de 60 anos na parte empobrecida de uma chuvosa cidade brasileira. Após usar um viciante dispositivo IA em um curso para pessoas com a estranha síndrome, K embarca em uma jornada trágica e absurda para tentar encontrar o seu lugar no mundo.

Direção: Davi Pretto

"A Fabulosa Máquina do Tempo"

Numa pequena cidade do sertão do Piauí, as meninas brincam entre o passado miserável de suas mães e seus sonhos fantásticos de futuro. Ali, onde o homem ainda é o gigante da mulher, elas se aventuram na travessia da infância para o adolescer.

Direção: Eliza Capai



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