Pernambuco Meu País: até 30 de abril estão abertas inscrições para propostas artísticos-culturais

Até o próximo dia 30 de abril, artistas, grupos, coletivos, entre outros interessados, podem realizar a inscrição de propostas artísticos-culturais, tendo em vista os ciclos Turístico e Cultural de Pernambuco.



A Convocatória, nacional, foi anunciada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) junto à Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult).



As inscrições devem ser feitas por meio da plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, e estão aptos a participar, além de artistas individuais, grupos, bandas, trios, coletivos e companhias, entre outros.



Pessoas reconhecidas pelo notório saber em sua área de atuação, em se tratando de intervenções e atividades formativas, também podem realizar inscrição.





CATEGORIAS

Para a Convocatória desta edição do Pernambuco Meu País, farão parte as seguintes categorias:

Artesanato, Artes Circenses e Artes Visuais, Audiovisual, Cultura Popular, Dança, Design e Moda, Gastronomia, Música, Fotografia, Literatura, Atividade Formativa, Teatro e Ópera.

Shows, cortejos, performances, intervenções artísticas, recitais de poesia, contação de histórias, concertos, vivências criativas, espetáculos, desfiles, exposições e mostras culturais integram o rol do que o edital define como "atividades artístico-culturais".



Já as chamadas 'manifestações artísticas oriundas das culturas periféricas', que também integram a lista das categorias, compreendem o hip hop, brega-funk, graffiti, passinho, além de intervenções e ações de rua, dentre outras.



Sobre as Atividades Formativas, inseridas na lista, a ideia é que haja uma troca de conhecimentos, aperfeiçoamento e reflexão sobre linguagens artísticas diversas.



São contemplados nessa categoria as palestras, rodas de conversa, demonstrasções de processos criativos e outras ações formativas.

RESULTADOS - PRELIMINAR E FINAL

As etapas da Convocatória passam pela Análise Documental, Resultado Preliminar, Recursos, Análise Artística e Resultado Final - este previsto para publicação, no Diário Oficial do Estado, Mapa Cultural de Pernambuco e no Portal Cultura PE, para 6 de junho.

COTAS ÉTNICO-RACIAIS E AÇÕES AFIRMATIVAS

Previsto no edital, das contratações serão reservadas os percentuais de 20% para pessoas negras, 3% para pessoas com deficiência, 3% para artistas pertencentes às comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas etc), 3% para artistas ou grupos que se identificam como pessoas não-cisgênero e 3% para mulheres cis ou grupos.

EDITAL

Outras informações e detalhes da Convocatória podem ser visualizados na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco.

Também será oferecido suporte pelo WhatsApp (81) 3184-3018 e/ou através do e-mail [email protected].

A Fundarpe também estará disponível para dirimir dúvidas de forma presencial (Rua da Aurora, 463, Boa Vista), no horário de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h ãs 17h.



SERVIÇO

Incrições para Convocatória Nacional Pernambuco Meu País

Até 30 de abril na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

Informações:@culturape

