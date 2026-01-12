Pernambuco Meu País Verão leva Ferrugem, Alexandre Pires e O Grande Encontro ao Litoral Sul
Festival chega a São José da Coroa Grande com shows gratuitos de atrações locais e nacionais nos dias 16, 17 e 18 de janeiro
Três dias de shows gratuitos estão programados para acontecer nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, na Praça Constantino Gomes, área central de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul, na edição festival Pernambuco Meu País Verão, promovido pelo Governo do Estado.
Com realização da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e apoio da Prefeitura de São José da Coroa Grande, o evento reunirá atrações locais e nomes de peso da música brasileira, entre eles os sambistas Alexandre Pires e Ferrugem e o lendário "O Grande Encontro", reunindo no palco Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença.
Sobre o Festival
A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida em um calendário contínuo de ocupação cultural do estado. Em dezembro, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do Réveillon em Jaboatão dos Guararapes.
Agora em janeiro, a iniciativa avança para São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá, consolidando uma estratégia de descentralização das políticas culturais e de estímulo ao desenvolvimento regional a partir da cultura.
"O Pernambuco Meu País reafirma, a cada edição, sua força como espaço de encontro entre o público e a diversidade da nossa produção cultural. Iniciar 2026 em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul, com um line-up que reúne artistas consagrados e novas expressões da música brasileira, é também impulsionar a economia criativa. É nesse diálogo entre tradição, inovação e diversidade que a cultura se consolida como um eixo estratégico para o desenvolvimento do Estado”, afirma a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.
Destaques da programação
A programação em São José da Coroa Grande começa na sexta-feira (16), a partir das 18h, com o Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, seguido por Ed Carlos, às 19h, e Nena Queiroga, às 20h30. Às 22h20, o público confere O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, seguido por José Augusto que encerra a noite a partir de 0h30. A discotecagem nos intervalos será com o DJ Bobe.
No sábado (17), a programação tem início às 18h com o Maracatu Nação Camaleão, seguido por Juarez, às 19h, Nathália Calasans, às 20h30, Zezo, às 22h30, e Timbalada, à 0h30. Nos intervalos da noite, DJ Baloo.
No domingo (18), a programação começa às 18h com a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, seguida por Helena Cristina, às 19h, Grupo Revelação, às 20h30, Alexandre Pires, às 22h30, e Ferrugem fecha o festival em São José da Coroa Grande a partir de 0h30. A discotecagem fica por conta de DJ Salvador.
Programação:
Sexta-feira, 16/01
18h - Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
19h -Ed Carlos
20h30 - Nena Queiroga
22h20 - O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença
00h30 - José Augusto
DJ Bobe nos intervalos
Sábado, 17/01
18h - Maracatu Nação Camaleão
19h - Juarez
20h30 - Nathália Calasans
22h30 - Zezo
00h30 - Timbalada
DJ Baloo nos intervalos
Domingo, 18/01
18h - Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
19h - Helena Cristina
20h30 - Grupo Revelação
22h30 - Alexandre Pires
00h30 - Ferrugem
DJ Salvador nos intervalos