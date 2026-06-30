Festival Pernambuco Meu País 2026 começa em Pesqueira e culmina em Caruaru; veja programação
Com atividades culturais gratuitas, festival irá homenagear Janete Costa, Mestre Vitalino e Irineu do Mestre
Leia também
• Daniela Mercury entra para o grupo de artistas homenageados pelo Grammy Latino; confira
• Frejat relança música de Raul Seixas com verso censurado pela ditadura; ouça
Durante coletiva de imprensa no Cais do Sertão, nesta terça-feira (30), foi divulgada a programação completa da edição 2026 do Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).
"O Pernambuco Meu País já se consolidou como uma política pública da gestão da governadora Raquel Lyra que impulsiona a economia criativa, a rede hoteleira, o comércio, e as relações sociais e afetivas por onde passa. Com o fortalecimento das manifestações artísticas que têm raízes em cada um dos dez municípios, e que juntas constituem a autêntica identidade do nosso povo pernambucano, o festival é uma verdadeira celebração da cultura como vetor de desenvolvimento socioeconômico, unindo diferentes públicos em uma grande festa!", expressa a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.
A 3ª edição do festival começa no próximo dia 15 de julho (as atrações deste primeiro dia ainda serão divulgadas), no município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco, e vai desembarcar em 10 cidades ao todo, do Agreste e Sertão do estado.
Em sua terceira edição, o Festival Pernambuco Meu País reafirma o compromisso da gestão da governadora Raquel Lyra com a descentralização, a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento de nossa cadeia produtiva. Uma das principais políticas públicas de cultura do Estado, o evento traz este ano uma programação que amplia o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas e mantém as culturas populares no centro da curadoria, promovendo encontros entre tradição e contemporaneidade e levando uma programação diversa e gratuita para diferentes territórios pernambucanos", ressalta a presidente da Fundarpe, Renata Borba.
De acordo com o Governo de Pernambuco, somente em 2025, a programação cultural atraiu mais de um milhão de pessoas em 2025, considerando o público de todas as cidades que sediaram o festival.
As ilustrações do evento são foram criadas pelo artista pernambucano Glauber Arbos e a cenografia, assinada pelo designer radicado no Recife, Walther Holmes.
As atividades do festival poderão ser acompanhadas aqui.
Cidades participantes
As cidades que irão receber as atividades culturais e gratuitas da terceira versão do Pernambuco Meu País serão, na ordem: Pesqueira, no Agreste, entre os dias 17 e 19 de julho (as atividades do dia 15 ainda serão divulgadas); seguindo para Salgueiro, no Sertão, entre 22 e 26 de julho; Gravatá, no Agreste, nos dias 29, 30 e 31 de julho, 1º e 02 de agosto; Arcoverde, no Sertão, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de agosto; Bezerros/Serra Negra, no Agreste, entre os dias 12 e 16 de agosto; Buíque, também no Agreste, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto; e encerrando a itinerância em Caruaru, no Agreste, entre os dias 26 e 30 de agosto.
Além destas, os municípios de Triunfo, no Sertão, Riacho das Almas e Taquaritinga do Norte, no Agreste, vão receber o Palco Pernambuco Meu País durante festividades locais já tradicionais: Festival do Estudante, (Triunfo), de 18 a 25 de julho, Festival do Café (Taquaritinga do Norte), 30 de julho a 02 de agosto, e o Festival do Frio do Vitorino (Riacho das Almas) de 21 a 23 de agosto.
Os homenageados
Serão três as personalidades homenageadas pelo Festival Pernambuco Meu País 2026, todos nomes importantes no desenvolvimento e promoção da cultura do estado em diversas linguagens artísticas.
Janete Costa (1932-2008)
Natural de Garanhuns, é uma referência em arquitetura de interiores e design brasileiro, reconhecida por aproximar a arte popular da arquitetura contemporânea. Nascida em Garanhuns, transformou o artesanato e a produção de mestres e artesãos em protagonistas de seus projetos, exposições e curadorias, impulsionando a economia criativa em todo o Brasil.
Mestre Vitalino (1909-1963)
Não se fala de arte em barro sem falar de Mestre Vitalino. Nome maior do Agreste pernambucano, e, sobretudo, de Caruaru, projetou para o mundo a arte figurativa em barro produzida no estado. Suas esculturas retrararam o cotidiano, as festas, o trabalho, a religiosidade e os personagens do interior nordestino e firmou o Alto do Moura como um dos principais berços produtivos em artesanto em barro.
Irineu do Mestre
Representa a continuidade de uma das mais tradicionais linhagens da artesania em couro do Sertão pernambucano. Neto de Mestre Luiz e filho de Zé do Mestre, herdou e aperfeiçoou técnicas transmitidas ao longo de gerações, produzindo peças que unem tradição, funcionalidade e identidade sertaneja. Reconhecido por confeccionar gibões, vestimentas, acessórios e arreios em couro, além de preservar os saberes familiares por meio da formação de novas gerações, Irineu tornou-se uma das principais referências da cultura do couro em Pernambuco.
Descubra Pernambuco
Também durante a coletiva de imprensa foi anunciado o lançamento do portal Descubra Pernambuco, uma plataforma digital de promoção turística, funcionando como ferramenta para planejamento de viagens, contemplando conteúdo sobre destinos, atrativos e experiências disponíveis em diferentes regiões de Pernambuco.
Um dos destaques da plataforma é o mapa cultural de Pernambuco, com os principais patrimônios históricos, artísticos e culturais do estado, com foco na promoção turística desses ativos e no fortalecimento da cultura como vetor de atração de visitantes.
“O Pernambuco Meu País mostra como cultura e turismo caminham juntos na valorização do nosso estado e na geração de oportunidades para quem vive do setor. Depois de um verão de grandes resultados, iniciamos o ciclo de inverno fortalecendo essa política pública que movimenta a economia, promove nossos destinos e amplia o fluxo de visitantes para todas as regiões de Pernambuco, consolidando uma estratégia de interiorização do turismo que leva desenvolvimento e visibilidade aos municípios. Este momento ganha ainda mais relevância com o lançamento do portal Descubra Pernambuco Meu País, uma plataforma que reúne, em um só lugar, os principais atrativos e experiências do estado, reforçando Pernambuco como um destino cada vez mais competitivo”, enfatiza o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.
Confira as atrações do 3º Festival Pernambuco Meu País:
PESQUEIRA
*As atrações do dia 15 ainda serão divulgadas
17/07 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Joyce Alane
Waldonys
Dorgival Dantas
Tarcísio do Acordeon
DJ Rudá (intervalos)
18/07 (sábado)
Jetuns e Jetuins de Mandaru
Banda Ave Sangria
Paulo Miklos
Detonautas
Xamã
DJ Filipinho (intervalos)
19/07 (domingo)
Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
Marron Brasileiro convida Nonô Germano
Molejo
Parangolé
Léo Santana
DJ Pedro Humberto (intervalos)
TRIUNFO (Festa dos Estudantes de Triunfo)
18/07 (sábado)
Leonardo Sullivan
21/07 (terça-feira)
Zezé Di Camargo
22/07 (quarta-feira)
Soraya Moraes
23/07 (quinta-feira)
Ferrugem
Lipe Lucena
Os Seresteiros de Triunfo
24/07 (sexta-feira)
Maneva
25/07 (sábado)
Banda Magníficos
Petrúcio Amorim
SALGUEIRO
24/07 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Assisão
Targino Gondim
Garota Safada
João Gomes
DJ Luan Sobral (intervalos)
25/07 (sábado)
Maracatu Batuque do Sertão
Patusco
Nena Queiroga convida Laís Senna
Babado Novo
Claudia Leitte
DJ Kananda PX (intervalos)
26/07 (domingo)
Samba de Véio da Ilha de Massangano
André Rio
Sambarrasta
Dilsinho
Turma do Pagode
DJ Solar Gomez (intervalos)
TAQUARITINGA DO NORTE – Festival Café Cultural
30/07 (quinta-feira)
Tarcísio do Acordeon
Luan Estilizado
Túlio Duarte
31/07 (sexta-feira)
Edson Gomes
Maneva
Noara Marques
01/08 (sábado)
Roupa Nova
Joyce Alane
Orquestra Requinte
02/08 (domingo)
Kiko Chicabana
Grupo Nuwe
Pagode do Roma
GRAVATÁ
31/07 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Lula Queiroga convida Silvério Pessoa
Jota.Pê
AnaVitória
Nando Reis
DJ Sidade (intervalos)
01/08 (sábado)
Maracatu de Baque Solto Galo Dourado
Danilo Pernambucano
Manoel Netto
Gustavo Mioto
Daniel
DJ Camarones (intervalos)
02/08 (domingo)
Quadrilha Junina Lumiar
Élida Mendonça
Caninana
Projeto À Vontade (Raí, Zezo e Luan Estilizado)
DJ Ari Falcão (intervalos)
ARCOVERDE
07/08 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Novinho da Paraíba
Fernandinha
Mano Walter
Solange Almeida
DJ Cigana Cósmica (Thays Venâncio) (intervalos)
08/08 (sábado)
Bloco Carnavalesco Sombatuki
Larissa Lisboa
Lucas Mamede
Maria Rita
Ana Carolina
DJ Vibra (intervalos)
09/08 (domingo)
Samba de Coco Trupé de Arcoverde
Clara Sobral
Grupo Revelação
Jorge Aragão
Psirico
DJ Dagga (intervalos)
BEZERROS
14/08 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Rogéria Dera
Luedji Luna
Chico César
Zélia Duncan
DJ Nadejda (intervalos)
15/08 (sábado)
Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
Uptown Blues Band canta Reginaldo Rossi
Joanna
José Augusto
Fafá de Belém
DJ Claudinha Summer (intervalos)
16/08 (domingo)
Maracatu Nação Maracambuco
MC Leozinho do Recife
Lagum
Toni Garrido
Jota Quest
DJ Juniovéi (intervalos)
BUÍQUE
21/08 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Assum Preto
Mari & Rayane
Eric Land
Rey Vaqueiro
DJ Astley (intervalos)
22/08 (sábado)
Helder Vasconcelos e o Boi Marinho
Petrúcio Amorim
Juarez
Vitor Fernandes
Paula Fernandes
DJ Karla Gnom (intervalos)
23/08 (domingo)
Afoxé Oyá Alaxé
Mago de Tarso
Tribo de Jah
Maneva
Hungria
DJ Rimas Inc (intervalos)
RIACHO DAS ALMAS - Festival do Frio do Vitorino
21/08 (sexta-feira)
Quadrilha Junina Filhos do Barro
Maciel Melo
Natascha Falcão
22/08 (sábado)
Banda de Pífano do Mestre Ciel
Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata
Joyce Alane
Mastruz com Leite
23/08 (domingo)
Lego do Coco
Zeca Cirandeiro
Tayara Andreza
Edson Gomes
CARUARU
28/08 (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Banda Kitara
Ovelha Negra convida Brunessa França
Joelma
Pablo
DJ Guto Ferrer (intervalos)
29/08 (sábado)
Maracatu Nação Pernambuco
Banda Eddie
Gilsons
Paralamas do Sucesso
BaianaSystem
DJ Jota Boraviver (intervalos)
30/08 (domingo)
Banda de Pífanos Zé do Estado
Farra dos Poetas
Santanna, O Cantador
O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)
Calcinha Preta
DJ Salvador (intervalos)