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pe meu país Festival Pernambuco Meu País 2026 começa em Pesqueira e culmina em Caruaru; veja programação Com atividades culturais gratuitas, festival irá homenagear Janete Costa, Mestre Vitalino e Irineu do Mestre

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Durante coletiva de imprensa no Cais do Sertão, nesta terça-feira (30), foi divulgada a programação completa da edição 2026 do Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

"O Pernambuco Meu País já se consolidou como uma política pública da gestão da governadora Raquel Lyra que impulsiona a economia criativa, a rede hoteleira, o comércio, e as relações sociais e afetivas por onde passa. Com o fortalecimento das manifestações artísticas que têm raízes em cada um dos dez municípios, e que juntas constituem a autêntica identidade do nosso povo pernambucano, o festival é uma verdadeira celebração da cultura como vetor de desenvolvimento socioeconômico, unindo diferentes públicos em uma grande festa!", expressa a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.

A 3ª edição do festival começa no próximo dia 15 de julho (as atrações deste primeiro dia ainda serão divulgadas), no município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco, e vai desembarcar em 10 cidades ao todo, do Agreste e Sertão do estado.



Em sua terceira edição, o Festival Pernambuco Meu País reafirma o compromisso da gestão da governadora Raquel Lyra com a descentralização, a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento de nossa cadeia produtiva. Uma das principais políticas públicas de cultura do Estado, o evento traz este ano uma programação que amplia o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas e mantém as culturas populares no centro da curadoria, promovendo encontros entre tradição e contemporaneidade e levando uma programação diversa e gratuita para diferentes territórios pernambucanos", ressalta a presidente da Fundarpe, Renata Borba.



De acordo com o Governo de Pernambuco, somente em 2025, a programação cultural atraiu mais de um milhão de pessoas em 2025, considerando o público de todas as cidades que sediaram o festival.

As ilustrações do evento são foram criadas pelo artista pernambucano Glauber Arbos e a cenografia, assinada pelo designer radicado no Recife, Walther Holmes.



As atividades do festival poderão ser acompanhadas aqui.

Cidades participantes

As cidades que irão receber as atividades culturais e gratuitas da terceira versão do Pernambuco Meu País serão, na ordem: Pesqueira, no Agreste, entre os dias 17 e 19 de julho (as atividades do dia 15 ainda serão divulgadas); seguindo para Salgueiro, no Sertão, entre 22 e 26 de julho; Gravatá, no Agreste, nos dias 29, 30 e 31 de julho, 1º e 02 de agosto; Arcoverde, no Sertão, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de agosto; Bezerros/Serra Negra, no Agreste, entre os dias 12 e 16 de agosto; Buíque, também no Agreste, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto; e encerrando a itinerância em Caruaru, no Agreste, entre os dias 26 e 30 de agosto.

Além destas, os municípios de Triunfo, no Sertão, Riacho das Almas e Taquaritinga do Norte, no Agreste, vão receber o Palco Pernambuco Meu País durante festividades locais já tradicionais: Festival do Estudante, (Triunfo), de 18 a 25 de julho, Festival do Café (Taquaritinga do Norte), 30 de julho a 02 de agosto, e o Festival do Frio do Vitorino (Riacho das Almas) de 21 a 23 de agosto.

Os homenageados

Serão três as personalidades homenageadas pelo Festival Pernambuco Meu País 2026, todos nomes importantes no desenvolvimento e promoção da cultura do estado em diversas linguagens artísticas.

Janete Costa (1932-2008)

Natural de Garanhuns, é uma referência em arquitetura de interiores e design brasileiro, reconhecida por aproximar a arte popular da arquitetura contemporânea. Nascida em Garanhuns, transformou o artesanato e a produção de mestres e artesãos em protagonistas de seus projetos, exposições e curadorias, impulsionando a economia criativa em todo o Brasil.

Mestre Vitalino (1909-1963)

Não se fala de arte em barro sem falar de Mestre Vitalino. Nome maior do Agreste pernambucano, e, sobretudo, de Caruaru, projetou para o mundo a arte figurativa em barro produzida no estado. Suas esculturas retrararam o cotidiano, as festas, o trabalho, a religiosidade e os personagens do interior nordestino e firmou o Alto do Moura como um dos principais berços produtivos em artesanto em barro.

Irineu do Mestre

Representa a continuidade de uma das mais tradicionais linhagens da artesania em couro do Sertão pernambucano. Neto de Mestre Luiz e filho de Zé do Mestre, herdou e aperfeiçoou técnicas transmitidas ao longo de gerações, produzindo peças que unem tradição, funcionalidade e identidade sertaneja. Reconhecido por confeccionar gibões, vestimentas, acessórios e arreios em couro, além de preservar os saberes familiares por meio da formação de novas gerações, Irineu tornou-se uma das principais referências da cultura do couro em Pernambuco.

Descubra Pernambuco

Também durante a coletiva de imprensa foi anunciado o lançamento do portal Descubra Pernambuco, uma plataforma digital de promoção turística, funcionando como ferramenta para planejamento de viagens, contemplando conteúdo sobre destinos, atrativos e experiências disponíveis em diferentes regiões de Pernambuco.

Um dos destaques da plataforma é o mapa cultural de Pernambuco, com os principais patrimônios históricos, artísticos e culturais do estado, com foco na promoção turística desses ativos e no fortalecimento da cultura como vetor de atração de visitantes.

“O Pernambuco Meu País mostra como cultura e turismo caminham juntos na valorização do nosso estado e na geração de oportunidades para quem vive do setor. Depois de um verão de grandes resultados, iniciamos o ciclo de inverno fortalecendo essa política pública que movimenta a economia, promove nossos destinos e amplia o fluxo de visitantes para todas as regiões de Pernambuco, consolidando uma estratégia de interiorização do turismo que leva desenvolvimento e visibilidade aos municípios. Este momento ganha ainda mais relevância com o lançamento do portal Descubra Pernambuco Meu País, uma plataforma que reúne, em um só lugar, os principais atrativos e experiências do estado, reforçando Pernambuco como um destino cada vez mais competitivo”, enfatiza o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Confira as atrações do 3º Festival Pernambuco Meu País:

PESQUEIRA

*As atrações do dia 15 ainda serão divulgadas



17/07 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Joyce Alane

Waldonys

Dorgival Dantas

Tarcísio do Acordeon

DJ Rudá (intervalos)

18/07 (sábado)

Jetuns e Jetuins de Mandaru

Banda Ave Sangria

Paulo Miklos

Detonautas

Xamã

DJ Filipinho (intervalos)

19/07 (domingo)

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

Marron Brasileiro convida Nonô Germano

Molejo

Parangolé

Léo Santana

DJ Pedro Humberto (intervalos)

TRIUNFO (Festa dos Estudantes de Triunfo)

18/07 (sábado)

Leonardo Sullivan

21/07 (terça-feira)

Zezé Di Camargo

22/07 (quarta-feira)

Soraya Moraes

23/07 (quinta-feira)

Ferrugem

Lipe Lucena

Os Seresteiros de Triunfo

24/07 (sexta-feira)

Maneva

25/07 (sábado)

Banda Magníficos

Petrúcio Amorim

SALGUEIRO

24/07 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Assisão

Targino Gondim

Garota Safada

João Gomes

DJ Luan Sobral (intervalos)

25/07 (sábado)

Maracatu Batuque do Sertão

Patusco

Nena Queiroga convida Laís Senna

Babado Novo

Claudia Leitte

DJ Kananda PX (intervalos)

26/07 (domingo)

Samba de Véio da Ilha de Massangano

André Rio

Sambarrasta

Dilsinho

Turma do Pagode

DJ Solar Gomez (intervalos)

TAQUARITINGA DO NORTE – Festival Café Cultural

30/07 (quinta-feira)

Tarcísio do Acordeon

Luan Estilizado

Túlio Duarte

31/07 (sexta-feira)

Edson Gomes

Maneva

Noara Marques

01/08 (sábado)

Roupa Nova

Joyce Alane

Orquestra Requinte

02/08 (domingo)

Kiko Chicabana

Grupo Nuwe

Pagode do Roma

GRAVATÁ

31/07 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lula Queiroga convida Silvério Pessoa

Jota.Pê

AnaVitória

Nando Reis

DJ Sidade (intervalos)

01/08 (sábado)

Maracatu de Baque Solto Galo Dourado

Danilo Pernambucano

Manoel Netto

Gustavo Mioto

Daniel

DJ Camarones (intervalos)

02/08 (domingo)

Quadrilha Junina Lumiar

Élida Mendonça

Caninana

Projeto À Vontade (Raí, Zezo e Luan Estilizado)

DJ Ari Falcão (intervalos)

ARCOVERDE

07/08 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Novinho da Paraíba

Fernandinha

Mano Walter

Solange Almeida

DJ Cigana Cósmica (Thays Venâncio) (intervalos)

08/08 (sábado)

Bloco Carnavalesco Sombatuki

Larissa Lisboa

Lucas Mamede

Maria Rita

Ana Carolina

DJ Vibra (intervalos)

09/08 (domingo)

Samba de Coco Trupé de Arcoverde

Clara Sobral

Grupo Revelação

Jorge Aragão

Psirico

DJ Dagga (intervalos)

BEZERROS

14/08 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Rogéria Dera

Luedji Luna

Chico César

Zélia Duncan

DJ Nadejda (intervalos)

15/08 (sábado)

Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim

Uptown Blues Band canta Reginaldo Rossi

Joanna

José Augusto

Fafá de Belém

DJ Claudinha Summer (intervalos)

16/08 (domingo)

Maracatu Nação Maracambuco

MC Leozinho do Recife

Lagum

Toni Garrido

Jota Quest

DJ Juniovéi (intervalos)

BUÍQUE

21/08 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Assum Preto

Mari & Rayane

Eric Land

Rey Vaqueiro

DJ Astley (intervalos)

22/08 (sábado)

Helder Vasconcelos e o Boi Marinho

Petrúcio Amorim

Juarez

Vitor Fernandes

Paula Fernandes

DJ Karla Gnom (intervalos)

23/08 (domingo)

Afoxé Oyá Alaxé

Mago de Tarso

Tribo de Jah

Maneva

Hungria

DJ Rimas Inc (intervalos)

RIACHO DAS ALMAS - Festival do Frio do Vitorino

21/08 (sexta-feira)

Quadrilha Junina Filhos do Barro

Maciel Melo

Natascha Falcão

22/08 (sábado)

Banda de Pífano do Mestre Ciel

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata

Joyce Alane

Mastruz com Leite

23/08 (domingo)

Lego do Coco

Zeca Cirandeiro

Tayara Andreza

Edson Gomes

CARUARU

28/08 (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Banda Kitara

Ovelha Negra convida Brunessa França

Joelma

Pablo

DJ Guto Ferrer (intervalos)

29/08 (sábado)

Maracatu Nação Pernambuco

Banda Eddie

Gilsons

Paralamas do Sucesso

BaianaSystem

DJ Jota Boraviver (intervalos)

30/08 (domingo)

Banda de Pífanos Zé do Estado

Farra dos Poetas

Santanna, O Cantador

O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

Calcinha Preta

DJ Salvador (intervalos)

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