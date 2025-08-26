A- A+

Celebração Pernambuco: Nazaré da Mata recebe caravana rural de maracatu neste sábado (30) O Projeto Caminhos do Brasil Rural agita a cidade da Mata Norte do estado com a presença da Estrela de Ouro de Aliança

A cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se prepara para receber o Projeto Caminhos do Brasil Rural neste sábado (30). O momento terá a presença da caravana Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, que está em circulação pelas regiões Norte e Nordeste e é reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Durante o evento, que acontece gratuitamente no Parque dos Lanceiros a partir das 21h, serão realizadas apresentações, oficinas e intercâmbios com comunidades tradicionais da região.

A programação tem início com o Cavalo Marinho Mestre Batista, às 21h. Em seguida, será a vez da Ciranda Bela Rosa, às 22h. Por fim, o espetáculo do Estrela de Ouro da Aliança ocorre à meia noite para agitar o público.

O Caminhos do Brasil Rural percorre quilombos, comunidades rurais e ribeirinhas em seis estados, promovendo encontros entre tradições populares. Após passagens por Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA), a iniciativa chega a Pernambuco antes de seguir para os estados de Alagoas e Sergipe.

Em cada território, promove o diálogo com mestres de diferentes manifestações, como o Boi de Leonardo, no Maranhão, e o grupo Toró Açu, no Quilombo do Abacatal, no Pará.

Para o mestre José Lourenço, do Estrela de Ouro, a circulação tem caráter histórico. “O projeto tem uma grande importância porque no próximo ano o grupo completa 60 anos. Estamos levando mestres e jovens para manter viva a tradição do maracatu rural e promover trocas com outros brinquedos brasileiros.”

O Estrela de Ouro nasceu no Sítio Chã de Camará, em Aliança, ligado à cultura dos trabalhadores canavieiros. Além de difundir o maracatu rural, coordena o Festival Canavial, há 18 anos, e mantém projetos educativos em escolas e museus.

O produtor cultural Afonso Oliveira, idealizador do Caminhos do Brasil Rural, destaca a dimensão comunitária do projeto. “O país precisa de iniciativas que aproximem povos originários e quilombolas, que celebrem juntos. As culturas populares se fundam nesses rituais.”

Serviço:

Projeto Caminhos do Brasil Rural



Quando: Sábado, 30 de agosto

Onde: Parque dos Lanceiros, bairro do Juá, Nazaré da Mata – PE

Horário: 21h

Quanto: gratuito

