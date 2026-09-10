Fim de semana em Pernambuco tem shows de Peninha, Pablo e Afropunk Experience Recife; confira agenda
Programação conta ainda com Afropunk Experience Recife e a peça "Por Um Fio", com Maju Cavalcanti
A agenda cultural deste fim de semana em Pernambuco reúne shows, exposições, teatro e estreias nos cinemas, desde esta sexta-feira (11), com os shows de Peninha, no Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque, Recife.
Já Maurício Manieri chega no mesmo dia com a turnê “Inesquecível”, às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda.
No sábado (12) a programação de shows tem a "Bodega do Pablo", no Classic Hall, e Jorge Vercillo, às 21h, no Teatro Guararapes.
Ainda no sábado vai rolar o Afropunk Experience Recife, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir das 17h com Linn da Quebrada e Lia de Itamaracá entre as atrações.
E no domingo (13) o destaque vai para o Grupo Sassarico na Arena Viva Eventus, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR) e para o Festival Ilustra Plaza, no Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte da cidade.
A programação conta ainda com a peça “Por Um Fio”, com Maju Cavalcanti, em sessão única no sábado, no Espaço Cênicas.
Confira a agenda completa e bora pro rolê?
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SHOWS E EVENTOS
Projeto Seis e Meia, com Peninha
Quando: sexta (11), às 18h30
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 75, via Sympla
Informações: @projetoseisemeiarecife
Maurício Manieri Tour “Inesquecível”
Quando: sexta (11), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 110, via CeconTickets
Informações: @mauriciomanieri
Sexta do Trance
Quando: sexta (11), às 22h
Onde: Bar Raco – Av. Leopoldino Canuto de Melo, 463,Caixa D'água, Olinda
Ingressos a partir de R$ 10, via ShotGun
Informações: @bar_raco_463
Come Back 2010
Quando: sexta (11), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10, via Sympla
Informações: @metropolerecife
Baile Retrô, com Trepidants e Los Cubanos
Quando: sexta (11), às 17h
Onde: Círculo Militar do Recife – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 35, via Bilheteria Digital
Informações: (81) 98971-9183
Rock ao Piano - Especial Queen, com Bruno Hrabovsky
Quando: sexta (11) e sábado (12), às 19h
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, via GuicheWeb
Informações: @rockaopiano
Afropunk Experience Recife, com Linn da Quebrada, Ebony, Barbarize e Lia de Itamaracá
Quando: sábado (12), às 17h
Onde: Universidade Federal de Pernambuco – Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife
Ingressos a partir de R$ 52, via IdwTickets
Informações: @oafropunkbrasil
Samba da Estação, com Gerlane Lops
Quando: sábado (12), às 17h
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
A partir de R$ 75, via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Bodega do Pablo
Com Conde do Brega e Zezo como convidados
Quando: sábado (12), às 20h
Onde: Classic Hall – Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 150, via Bilheteria Digital
Informações: @abodegadopablo
Taca Mais Música Sunset, com Samba Pra Cima, DJ Incidental e Chef Rapha Vasconcellos
Quando: sábado (12), às 17h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
Mazuli e Toca do Cuco
Quando: sábado (12), às 18h
Onde: Kaçarola – Rua Barão de Itamaracá, 46, Espinheiro, Recife
A partir de R$ 25, via Sympla
Informações: @kacarolabar
2ª edição do Olinda Praia Fest
Com Pepe Ourisamba, Borocoshow, Duduw, Chacal Retrô e Negrisamba
Quando: sábado (12), a partir das 13h
Onde: Casarão (Sítio Histórico de Olinda) – Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda
A partir de R$ 30, Outgo e bilheteria do local (no dia da festa)
Informações: @encontrodosfenomenos
Terça do Vinil apresenta: “Vinil na Torre”
Quando: sábado (12), às 16h
Onde: Torre Malakoff – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla
Informações: @tercadovinil
Festival Dia Nacional do Frevo
Quando: de 11 a 14 de setembro
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
29° Festival Internacional de Dança do Recife (FIDR)
Quando: até 13 de setembro
Onde: Locais públicos e culturais do Recife
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife
Festival Ilustra Plaza
Quando: de quinta (10) a domingo (13), das 15h às 22h
Onde: Plaza Shopping – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim, Recife
Acesso gratuito
Informações: @plazacasaforte
Programação
Quinta-feira (10)
15h – Abertura com exibição de MV’s
16h – Exibição de MV’s K-pop
17h – Desafio de Games
18h – Karaokê
19h – Dublador Mario Jorge Andrade
20h – Rentaiko – Percussão Japonesa
21h – Exibição de AMV’s e MV’s
22h – Encerramento
Sexta-feira (11)
15h – Abertura com exibição de AMV’s
16h – Exibição de MV’s K-pop
17h – Desafio de Games
18h – Torneio de Beyblade X – Beyblade Recife
19h – Qual é a Música? Geek / K-pop / Séries
20h – Quiz (Geek)
21h – Karaokê
22h – Encerramento
Sábado (12)
15h – Abertura com exibição de AMV’s e MV’s K-pop
16h – Momento Just Dance
17h – Faster Z
18h – Apresentação K-pop
19h – Quiz (Animes e Games)
20h – Karaokê
21h – Exibição de AMV’s e MV’s
22h – Encerramento
Domingo (13)
15h – Abertura com exibição de AMV’s e MV’s
16h – Momento Just Dance
17h – Desafio de Games
18h – Desfile Cosplay
19h – Quiz (Animes e Games)
20h – Anúncio dos Campeões: Cosplay
20h30 – Exibição de AMV’s e MV’s
21h – Encerramento
Grupo Sassarico – 30 Anos
Quando: domingo (13), às 14h
Onde: Arena Viva Eventus – Av. Belmiro Correia, 449 A, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe
A partir de R$ 25, via OutGo
Informações: (81) 9 8631-7134
Semana do Cliente do RioMar Recife, com Maestro Spok
Quando: domingo (13), às 18h
Onde: Praça de Alimentação do Shopping RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
TEATRO
“Por Um Fio”, com Maju Cavalcanti
Quando: sábado (12), às 20h
Onde: Espaço Cênicas – Rua Vigário Tenório, 199, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 60, via Sympla
Informações: @alcateia.comunicacao
“Francisco – Um Instrumento de Paz”
Quando: sábado (12), às 16h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 60, via Sympla
Informações: (81) 98463.8388
“Da Janela”
Quando: sexta (11), às 15h; sábado (12), às 11h e às 15h; domingo (13), às 11h
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @espetaculodajanela
“O Mal Eu Não Desejo, Mas o Fim Eu Hei de Ver”
Quando: de 11 a 26 de setembro; sextas e sábados, às 19h
Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna – Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @teatroarraial_arianosuassuna
EXPOSIÇÃO
“Mundo Marinho”
Quando: abertura neste sábado (12), a partir das 9h
Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Visitação: de segunda a sábado, das 09h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
“Árvore Ancestral”
Quando: até 18 de setembro
Onde: Associação Urucungo – Av. Zeferino Galvão, s/n, Centro, Arcoverde
Visitação: de quinta a domingo, das 14h às 20h
Acesso gratuito
Informações: @alcateia.comunicacao
“Rock ‘n’ Game”
Quando: até 20 de setembro
Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingpatteoolinda
“Terravulta”, de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Quando: até 26 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó
Quando: até 2 de outubro
Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife
Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @christalgaleria
36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: até 18 de outubro
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: até 19 de outubro
Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h
Acesso gratuito
Informações: (81) 3216-1728
“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”
Quando: até 21 de outubro
Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Acesso gratuito
Informações: sescpe.org.br
“Do Que É Feito”, ART.PE
Quando: até 30 de outubro
Onde: Instituto Conceição Moura – Rua Marechal Deodoro, 45, Centro, em Belo Jardim
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @iconceicaomoura
CINEMA
“Da Magia À Sedução: Feitiço De Amor”
O tempo passou, mas Sally (Sandra Bullock) e Gillian (Nicole Kidman) ainda são assombradas pela maldição do clã Owen: todos que amam acabam morrendo. Agora, as duas devem confrontar poderes que ameaçam acabar com sua família de uma vez por todas.
Direção: Susanne Bier
“A Maravilhosa Árvore Encantada”
Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Elas são transportadas para terras fantásticas, reacendendo o vínculo familiar por meio de aventuras.
Direção: Ben Gregor
"Oasis - Don't Look Back In Anger"
Registro da Oasis Live ‘25, turnê que reuniu os irmãos Liam e Noel Gallagher nos palcos após mais de 15 anos de afastamento. O documentário revisita a trajetória da banda desde as ruas de Manchester até a consagração global no rock.
Direção: Steven Knight, Will Lovelace, Dylan Southern
“A Ilha Esquecida”
Jo e Raissa, recém-formadas no ensino médio e melhores amigas desde a infância, estão prestes a seguir caminhos distintos. Enquanto celebram a sua última noite juntas, elas encontram um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali, repleta de criaturas mágicas e mitológicas sobre as quais cresceram ouvindo histórias contadas por suas famílias filipinas.
Direção: Joel Crawford, Januel Mercado