Pernambuco e Rio de Janeiro firmam parceria no Carnaval 2025

A- A+

Nesta terça (11), os estados de Pernambuco e Rio de Janeiro firmam parceria para o Carnaval 2025.

O intercâmbio cultural entre os estados anunciado pelo Governo do Estado e representantes do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro (G.R.E.S Unidos do Viradouro), por meio do Diário Oficial do Estado.

O tema do desfile carnavalesco da Viradouro será “Raízes da Jurema - Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos”, homenageando um dos grandes nomes da história pernambucana.

Leia também • Carnaval 2025: Pesqueira divulga programação com Sorriso Maroto, Xand Avião e muito mais; confira • Terça Negra especial de Carnaval reestreia com cinco atrações neste dia 11; confira a programação

Malunguinho foi pernambucano e um dos quilombolas mais famosos do país e líder afro-indígena do Quilombo do Catucá, que fica entre a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte. Malunguinho foi pernambucano e um dos quilombolas mais famosos do país e líder afro-indígena do Quilombo do Catucá, que fica entre a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte.

Em torno de 70 juremeiros participarão do desfile da Viradouro, que acontece no dia 02 de março na Sapucaí, Rio de Janeiro.

“É um líder pernambucano que está sendo retratado, então a importância é grande de termos essa parceria com o Governo. Quero agradecer, porque para mim, como todos aqui, é uma honra fazer parte de um desses guerreiros da Viradouro”, disse Ana Paula Jones, presidente da Associação Raízes da Tradição.

Fomentação da cultura

A fomentação entre as culturas é promovida pela Empetur, que também traz shows da Viradouro para Pernambuco. Além disso, a promoção de eventos de divulgação turística de destinos pernambucanos em solo fluminense.

“A Empetur está buscando destacar o turismo de Pernambuco com toda a sua história, toda a sua cultura, toda a sua tradição. Através dessa parceria com a Viradouro, a Empetur vai promover o estado de Pernambuco para mais de 150 países que vão transmitir o Carnaval do Rio de Janeiro”, disse o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Veja também