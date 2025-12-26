Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morre aos 65 anos

A- A+

Perry Bamonte, guitarrista, baixista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos, confirmou a banda nesta sexta-feira, 26. De acordo com uma postagem no site oficial do grupo, o músico não resistiu a uma "rápida doença" que o acometeu no feriado de Natal.

"Quieto, intenso, intuitivo, constante e imensamente criativo, ‘Teddy’ [como era chamado pelos amigos] tinha um grande coração e era parte vital da história do The Cure", disse a banda em seu site. Bamonte se juntou à equipe do grupo nos anos 1980, trabalhando como assistente do vocalista Robert Smith, antes de entrar na formação oficial do grupo em 1990.





"Ele tocou guitarra, baixo de seis cordas e teclados nos álbuns Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits e The Cure, além de tocar em mais de 400 shows em mais de 14 anos", lembra o texto. Após gravar os discos, Bamonte deixou temporariamente o The Cure em 2005, retornando em diferentes ocasiões antes de voltar de vez em 2022 para a turnê Shows of a Lost World, encerrada em 2023.

Bamonte seguia nos planos do The Cure e seguiria com eles para novas apresentações em 2026.

Entre os sucessos do The Cure que contaram com o talento de Bamonte estão Friday (I’m in Love), Letter to Elise, High e Mint Car. O músico também tocou com o Love Amongst Ruin, aparecendo em dois discos da banda.

