Perseguição de paparazzi: Policial deveria deter fotógrafo? Quais as regras para o caso nos EUA

A modelo brasileira Gisele Bundchen foi às lágrimas depois de ser parada por policiais em Miami e reclamar da falta de proteção contra os paparazzi. A top gaúcha relatou ao agente que um fotógrafo de celebridades estava "seguindo" a sua Mercedes G-Wagon pelas ruas de Surfside, na Flórida.

"Eu só estava tentando ficar (longe) daquele cara" destacou Gisele, ao receber ordem de parada após cometer uma infração no trânsito. "Estou tão cansada. Aonde quer que eu vá, tem esses caras atrás de mim. Nada me protege. Eu não posso fazer nada. Eu só quero viver minha vida".

Imagens de câmeras da farda de um dos policiais mostrou o momento em que Gisele reclama da atuação do fotógrafo e cobra a resposta das autoridades. Durante a conversa, o policial diz à modelo que não poderia fazer nada para impedir o paparazzo "de fazer o seu trabalho", ou seja, tirar fotos dela.

"Sim, mas ele está me perseguindo" reclama Gisele, com lágrimas nos olhos, antes de ouvir do policial que deveria registrar uma ocorrência na polícia. "Não sei como isso é permitido".

Gisele não é a primeira celebridade a reclamar da atuação de paparazzi e se envolver em situações de trânsito com profissionais do segmento. Em 2009, o ator Brad Pitt caiu de moto ao ser perseguido por um paparazzo em Los Angeles. Em 2010, a atriz Lindsay Lohan colidiu com seu Porsche contra um caminhão em Santa Monica, na Califórnia, ao fugir do assédio de dois fotógrafos. Em 2013, um homem morreu após bater com o carro enquanto seguia uma Ferrari branca pertencente ao cantor Justin Bieber. Quem estava ao volante, na verdade, era um amigo do astro.

Na ocasião, Bieber lamentou a morte do fotógrafo e disse esperar que o caso motivasse as autoridades a firmar leis mais claras sobre a atividade em nome da segurança dos famosos, de transeuntes e dos próprios paparazzi. Na época, profissionais do ramo apontaram que um clique de Bieber na condução da Ferrari poderia render entre US$ 100 e US$ 500.

Afinal, que regras regem a atuação de fotógrafos de celebridades nos Estados Unidos?

Os paparazzi não integram uma única organização. Não há regras, nos Estados Unidos, que barrem a atividade de tirar fotos de celebridades. Aliás, o ofício tem resguardo na ampla legislação do país de proteção à liberdade de expressão, e as limitações ao registro de imagens são excepcionais, sobretudo em vias públicas. Apesar disso, o direito de bater as fotos não é absoluto e está condicionado a outros fatores, como riscos à segurança pública.

Cada estado americano tem autonomia para fixar regras sobre a privacidade dos cidadãos. Em Nova York, por exemplo, leis contra o assédio podem ser manejadas para prevenir perseguições automobilísticas. A proteção é mitigada em espaços públicos e quando se trata de pessoas públicas, como Gisele.

Em 2010, a Califórnia aprovou uma lei que estabelecia penalidades para fotógrafos que dirigissem perigosamente para obter cliques de famosos. Meses depois, um juiz do tribunal superior do estado derrubou a legislação por considerá-la "inconstitucional".

