LITERATURA Personagens de "Game of Thrones" terão finais diferentes nos livros, diz George R. R. Martin Martin se preocupa em não canonizar o controverso final do seriado

O escritor George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, afirmou que os finais dos personagens da saga nos dois últimos livros serão diferentes dos desfechos mostrados nas temporadas finais de Game of Thrones. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter publicada nesta quinta-feira, 15, o escritor refletiu sobre o final decepcionante da série da HBO, mas garantiu que planeja mudar algumas coisas.

"O final do livro vai ser significativamente diferente", afirmou Martin. "Alguns personagens que estão vivos no meu livro vão estar mortos na série, e vice-versa". "Eu ia matar mais gente", ele refletiu. "Não os que eles mataram [na série]. Eles fizeram algo mais próximo de um final feliz. Eu não vejo um final feliz para Tyrion, todo o arco dele foi trágico desde o começo. Eu ia fazer Sansa morrer, mas ela ficou tão cativante na série que talvez eu a deixe viver…", pontuou.

Ainda segundo a reportagem, Martin se preocupa em não canonizar o controverso final do seriado. Os cinco primeiros livros do autor serviram como guia para a história das cinco primeiras temporadas da série, mas os criadores David Benioff e D.B. Weiss tomaram liberdades criativas significativas na hora de escrever as últimas três temporadas.





Há cerca de 14 anos, Martin se dedica a escrever o sexto livro da saga - The Winds of Winter. O sexto tomo, no entanto, parece longe de ver a luz do dia.

"Tenho que escrever mais Dunk and Egg", diz o autor, se referindo à série de romances spin-offs de As Crônicas de Gelo e Fogo. "Também deve haver outro livro de Fogo & Sangue. Eu realmente acho que, se eu conseguir tirar algumas dessas outras coisas das minhas costas, posso terminar The Winds of Winter bem em breve. Ficou claro para mim que Winds é a prioridade, mas… não sei. Às vezes não estou no clima para isso", pontuou.

Trama complexa e outros complicadores

Segundo Martin, a complexidade da tarefa é o principal impedidor da escrita. "Eu abro o último capítulo em que estava trabalhando e digo: 'Isso não está muito bom'. Aí entro e reescrevo. Ou então decido: 'Esse capítulo do Tyrion não está fluindo, deixa eu escrever um capítulo do Jon Snow'. Se eu não for interrompido, porém, o que acontece - pelo menos no passado - é que, mais cedo ou mais tarde, eu engreno."

A partir do quarto livro, o autor introduziu uma série de novos narradores personagens que complicaram ainda mais a trama do denso universo político de Westeros. Atualmente, a saga conta com 21 personagens com ponto de vista próprio, cada um com sua série dedicada de capítulos.

Questionado se ele já pensou em desistir do livro, Martin é sucinto. "Eu odiaria isso", contou o escritor. "Para mim, soaria como um fracasso total. Eu quero terminar."

Ele, no entanto, diz não ter planos para outra pessoa assumir a escrita da saga caso algo ocorra com ele. "Se isso acontecer, minha obra não será concluída", finalizou.

