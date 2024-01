Personal de famosos, como Angélica e Grazi Massafera, dá receita para ficar em forma até o Carnaval

A- A+

Após a virada do ano é natural que na lista de desejos estejam presente tópicos como: perder peso, ir para a academia, fazer uma nova dieta, ter hábitos mais saudáveis. Para muitos, o próximo objetivo, segundo o calendário, é estar com um corpo em forma para o carnaval, ou seja, dentro de cinco semanas.

Mas isso é possível. Segundo o badalado personal das estrelas, Chico Salgado, ter o corpo desejado para fevereiro é factível desde que a pessoa siga um programa de exercício regular de 3 a 4 vezes por semana aliado a uma dieta de qualidade com alimentos nutritivos e que possam auxiliar na perda de peso, aumento de massa magra ou qualquer que seja o objetivo final.

— Segundo o colégio americano de medicina do esporte, as pessoas devem dedicar duas horas e meia (150 minutos) de exercícios de intensidade moderada por semana. Mas mudanças de pequenos hábitos também compõem esse período, ou seja, ficar menos tempo sentado, caminhar mais do que andar de carro ou transporte público e subir lances de escada e, também. São atitudes que melhoram não só o corpo, mas a saúde como um todo — explica em entrevista ao Globo.

Salgado tem uma lista de clientes de dar inveja em qualquer profissional de Educação Física. O personal dá aulas para: Bruna Marquezine, Angélica, Ingrid Guimarães, Grazi Massafera, Fernanda Torres, Camila Queiroz, Fábio Assunção, Taís Araújo e muitos outros.

Por seus clientes terem pouco tempo livre devido a gravações ou shows, ele desenvolveu um método de treinamento intervalado de 18 minutos, em que usa exercícios aeróbicos e treinos com a força do próprio corpo que, segundo ele, já obteve respostas significativas de perda de gordura corporal, tônus muscular e redução nas taxas de glicemia e pressão arterial.

— Sempre lembro os meus alunos sobre o princípio do treinamento e da progressão de carga, ou seja, da adaptação biológica de cada ser humano. Se a pessoa é sedentária, ela precisa se adaptar aos treinos curtos e intensos, desde que respeite a sua capacidade física e ouça o seu corpo. Inicie com uma caminhada ou exercícios com o peso do próprio corpo — diz.



Confira a entrevista a seguir:

Passado as festas de final de ano, como é possível ter um corpo saudável, bonito e almejado em cinco semanas até o carnaval?

É preciso seguir um programa exercício físico regular (3 a 4 vezes por semana) para promover uma série de benefícios. As diretrizes brasileiras de obesidade, por exemplo, corroboram com perdas de até 1 kg de peso corporal por semana, mas é preciso entender que somente a dieta sem o exercício há o risco de perder o que temos de mais valioso que é a massa muscular. Fazer a manutenção da massa muscular ou tonificar a musculatura ajuda no aumento da velocidade do metabolismo reduzindo aquilo que incomoda todo mundo: gordura corporal. Então, em cinco semanas, com treinos regulares, mudança para hábitos saudáveis e boa alimentação você consegue chegar na sua melhor versão.

Quantas vezes as pessoas devem ir para a academia se quiserem ter o corpo almejado para o carnaval?

Segundo o colégio americano de medicina do esporte, as pessoas devem dedicar duas horas e meia (150 minutos) de exercícios de intensidade moderada por semana. Mas cerca de um quarto da população não consegue se exercitar nem meia hora por semana. O que as pessoas mal interpretam desta informação é que mudanças de hábitos também compõem esses 150 minutos de exercício por semana. O que significa ficar menos tempo sentado, caminhar mais do que andar de condução, subir lances de escada e, também, fazer programas de treinamento curtos e intensos que podem melhorar não só o corpo, mas a saúde da pessoa como um todo. Atualmente tenho alguns alunos que não encontram tempo para se exercitar comigo e peço a eles só 18 minutos diários para se exercitar. Incrível como já obtive respostas significativas de perda de gordura corporal, tônus muscular e, melhorias nas taxas de glicemia e pressão arterial. Importante informar a população que treinos mais curtos e intensos ajudam muito em encontrar a sua melhor versão.

Quais são os principais cuidados com a alimentação nessa fase de prática intensa de exercícios?

Muitas vezes achamos que o famoso “está pago” é o suficiente para colocar o pé na jaca. Sair da dieta nas datas comemorativas do ano não é o problema, na verdade o problema são os outros 360 dias do ano. Algumas dicas para se manter saudável é evitar o consumo excessivo do álcool, refrigerante geralmente possuem uma quantidade ou de açúcar ou de sódio que promovem uma retenção maior de líquido nas células, então também devem ser evitados. As pessoas devem aproveitar e consumir alimentos nutritivos, comer bastante fruta, legumes, verduras, proteínas, beber bastante água e evitar exageros.

E para aqueles que são mais sedentários, quais são as dicas de exercícios e dietas que você pode dar para moldar o corpo em cinco semanas?

Sempre lembro os meus alunos sobre o princípio do treinamento e da progressão de carga, ou seja, da adaptação biológica de cada ser humano. Recomendo treinos curtos intensos, desde que se respeite a própria capacidade física. Inicie com uma caminhada ou exercícios com o peso do próprio corpo.

Existem alimentos e bebidas com efeito detox?

Hábitos alimentares podem ter como objetivo desinchar. Nesse caso, a hidratação deve ser alta por dia e o consumo bebidas alcoólicas restritas há 1 vez por semana. Temos que valorizar também as refeições com maior consumo de verduras e legumes, dando prioridade às proteínas ricas em ômega 3 e mais magras, ou seja, menos gordurosas e uma redução no consumo de carboidrato. Outra dica importante é não sentir fome, porque pode atrapalhar o seu planejamento. Mas o que eu sempre falo para meus alunos é consultar uma nutricionista, para ela fazer uma reeducação alimentar mais complexa e completa, focada em você.

Quais são os exercícios físicos que mais queimam caloria?

Os exercícios cíclicos conhecidos como aeróbios promovem um alto gasto calórico. No entanto, são exercícios com menos desenvolvimento do tônus muscular em relação àqueles com sobrecarga do próprio peso corporal ou com ajuda de acessórios. É importante unir os dois. Começar e terminar com um aeróbico, como uma caminhada, subir escadas, fazer bicicleta, esteira e partir para exercícios que estimulem um pouco da força.

Quantas calorias perdemos pulando em um bloco de carnaval?

Dependendo do peso corporal individual ou mesmo da quantidade de horas pulando o carnaval. As pessoas de 70 kg por exemplo podem chegar a uma perda de mais de 1.000 calorias por hora, por isso é importante antes de ir para os blocos se hidratar e ingerir comidas leves para ter uma boa digestão e curtir.

Bloco de carnaval pode ser considerado um exercício físico?

Existe uma diferença entre as nomenclaturas de exercício físico e atividade física. Quando falamos de atividade física nos referimos a qualquer tipo de movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, o exercício físico é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva com o objetivo de melhorar ou manter a aptidão física. Ou seja, quando pensamos em gasto calórico e o esforço do corpo em se manter de pé, o bloco de carnaval pode ser classificado como um exercício físico.

