Gracyanne Barbosa Personal, suposto pivô de separação de Belo e Gracyanne, se pronuncia: "Cansei de me calar" Personal trainer Gilson de Oliveira anunciou que finalmente vai falar sobre os rumores em sua conta no Instagram

O personal trainer Gilson de Oliveira disse, em sua conta no Instagram, que vai se pronunciar sobre os rumores de que seria o motivo da separação entre o cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa, após 15 anos de casamento.

— Fala, galera, tudo bem? Então, venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida. Acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no direct, whatsapp, etc. Mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete porque eu cansei de me calar e irei falar TODA A VERDADE — escreveu via Stories.

Na biografia do Instagram, o rapaz descreve os serviços que oferece como consultoria online, de emagrecimento, treino de força e saúde. Ele diz também que trabalha reconstruindo autoestima e confiança.

Gilson costuma compartilhar com frequência vídeos e fotos de seus intensos treinos na academia, o que resultou, há pouco mais de um mês, em sua estreia em competições de fisiculturismo. Em sua primeira disputa, ele foi campeão nas categorias sênior e master, as duas que se inscreveu no campeonato de estreantes 2024.

