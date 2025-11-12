Personal trainer de Virginia reage à polêmica com Vini Jr: "Quem me justifica é Deus"

A- A+

A sessão de massagem que Virginia Fonseca recebeu de um profissional de Educação Física após a realização de um treino de musculação, na última terça-feira (11), rendeu assunto até fora do país — e chegou aos ouvidos de Vini Jr, lá na Espanha.

A influenciadora digital, que se prepara para estrear no carnaval como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, vem treinando sob a orientação do personal trainer Michael Gomes, em Goiânia (GO). Mas o vídeo em que mostrou os cuidados pós-treino acabou chamando mais atenção do que ela esperava e fez com que o jogador de futebol, inclusive, apagasse fotos recentes com a namorada nas redes sociais. Nesta quarta-feira (12), o personal se pronunciou, pela primeira vez, depois da repercussão do caso.

"Nenhum mal se sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda", escreveu o rapaz, ao reproduzir um trecho da Bíblia, por meio de foto publicada nos Stories do Instagram. Num vídeo publicado na mesma rede social, nesta manhã, ele conta que sentiu necessidade de aparecer em público porque "sentiu, do fundo do coração, que precisava passar uma mensagem".



"Posso enxergar coisas negativas, mas também posso enxergar coisas positivas. Quero, através desse engajamento, falar algo positivo para vocês", contou ele, na tal publicação.



No vídeo, ele ressalta que sempre sentiu, pela manhã, uma "necessidade de orar". Ao reproduzir versos bíblicos, o personal trainer acrescentou: "A gente tem que entender que está no centro da vontade de Deus. E se estamos no centro da vontade de Deus, por que Deus permitiria que passamos por provações, dores, perdas, algo errado? O conflito de tudo isso se passa justamente nesse contexto".



Ele continuou: "Por que estou passando pelo o que estou passando se estou exatamente no centro da vontade de Deus? Só que a gente não entende que ninguém vai amadurecer sorrindo nem vai amadurecer a todo tempo feliz. São situações que Deus cria na nossa vida para nos lapidar, nos amadurecer e nos ensinar aquilo que devemos aprender antes de ele nos entregar a nossa bênção".

Entenda polêmica

Na última terça-feira (11), Vini Jr não esperou durar 24 horas para o Story que repostou de Virginia, contendo uma declaração para ele, e logo deletou a foto. Na imagem, os namorados apareciam abraçados e a influenciadora citava a saudade do esportista. Nas redes sociais, internautas especularam que o motivo da "deletada" teria sido um vídeo da influencer com o personal trainer.



No vídeo em questão (veja acima), Virginia aparece deitada numa maca enquanto o personal trainer a massageia com um equipamento elétrico. Em determinado momento, ele parece morder os lábios ao realizar a ação. As brincadeiras nas redes sociais começaram na sequência: "Cuidado, Vini", disse um usuário do X. "E o personal mordendo os lábios?", provocou outra seguidora.

Em meio à controvérsia, a influenciadora digital se pronunciou acerca dos rumores de crise no namoro com Vini Jr. A jovem de 26 anos pôs fim aos boatos e garantiu que o relacionamento segue de pé. Em entrevista, ela respondeu de forma direta ao ser questionada sobre uma suposta briga: "Não. Não teve nada de briga. Está firme e forte", disse.



Sobrou mesmo para Michael Gomes, o tal personal trainer. O educador físico agora vem recebendo ataques de internautas nas redes sociais. "Casado e morder lábio olhando para costas de mulher é fod*. Tu não é confiável igual a moeda de 20 centavos", escreveu uma pessoa. "O cara querer falar de Bíblia nessa hora é fod* hein… Não consigo confiar nesse tipo de gente", comentou outro usuário do Instagram na página do profissional.



"Deus é tremendo. Às vezes ele usa até o negativo para te levantar, quando você está precisando da vontade dele. Estou bem tranquilo, porque quem me justifica é Deus. Tudo o que está acontecendo na minha vida é um propósito", afirmou o personal.

Ele disse que agora está "usando toda a publicidade e o engajamento" para deixar uma mensagem aos seguidores. "Entregue o teu caminho nas mãos de Deus. Deixe ele guiar os teus passos. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe aí um Amém. Estamos juntos", completou o rapaz. Fim de papo.

