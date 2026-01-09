A- A+

reality show Perto da estreia do BBB 26, Juliette intriga público ao distribuir flores em praia do RJ Ex-BBB chama a atenção na orla carioca ao oferecer arranjos florais para pedestres, e ela se manifesta diante de especulações nas redes

Uma ação comercial? Ou um simples "agradecimento" às vésperas da estreia da nova edição do BBB - Big Brother Brasil, programa que a tornou conhecida nacionalmente? As perguntas compõem a série de especulações entre seguidores de Juliette, que, veja só, distribuiu dezenas de arranjos de flores, na última quinta-feira (8), para quem estava na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A iniciativa foi registrada por meio das redes sociais e agora vem intrigando internautas.

Em 2021, ao divulgar o lançamento de seu primeiro EP ("Juliette"), a paraibana de 36 anos também distribuiu flores nas ruas. "Essa flor é minha forma de agradecer por todo carinho nessa nova etapa", escreveu ela, à época, num recadinho que acompanhava os arranjos florais. Desta vez, rumores dão conta de que a distribuição de flores faz parte de uma ação comercial para o lançamento de uma marca de cosméticos com o nome da ex-BBB, que já foi maquiadora.

A ex-BBB nega, porém, a informação. Pelo menos por enquanto, como frisa, em postagem que dá a entender que, sim, ela pode criar uma empresa de produtos de beleza. "Está aprontando alguma coisa hein", brincou um seguidor. "Será que estamos presenciando o nascimento de Freire Makeup?", questionou uma seguidora, por meio do X. "Ainda não", respondeu Juliette, em comentário no microblog.

O gesto foi elogiado por seguidores. "Gesto de amor e carinho, sempre tão bem vindo! Muda com certeza o dia de alguém", enalteceu uma pessoa por meio do Instagram. "O mundo precisa disso, gentilezas, paz, sorrisos... Amor", comentou outro internauta.

