BBB 24 Perto de quebrar outro recorde no BBB, Leidy dispara: ''eu não pensei que ia ficar tanto tempo'' A sister soma 13 Paredões sem ser votada na casa do BBB 24 e mantém um recorde histórico

A participante Pipoca Leidy Elin bateu o seu próprio recorde no Big Brother Brasil e segue sem tomar votos no programa. Ela até estava disponível para ser votada no último Paredão, mas continuou ''intacta''. A berlinda terminou sendo formada por Alane, Beatriz e Raquele, nesse domingo (17).

A trancista conseguiu aumentar o feito da última semana de não receber um voto durante 12 berlindas. O mais longe que outras participantes tinham conseguido ir sem receber votos no programa foi Gabi Martins, do "BBB 20", e Bruna Griphao, do "BBB 23". Ambas foram votadas apenas no 11° Paredão de suas edições.

Após a última formação, Leidy soma 13 Paredões sem ser votada na casa do BBB e mantém um recorde histórico. Agora, com 71 dias sem tomar votos, a carioca pode quebrar mais uma marca do reality, pois a cantora Gabi Martins ficou 73 dias sem receber votos na casa mais vigiada do Brasil durante a sua participação.

Não foi anunciado a dinâmica desta semana, mas se a votação ocorrer apenas no próximo domingo (24), a trancista consegue mais um feito. A sister segue ilesa no BBB 24 e celebra o feito com aliados.

"Três meses, eu não pensei que ia ficar tanto tempo assim. Corta pra todo mundo querendo me ‘socar’ no Paredão para me tirar. Doidos para me colocar no Paredão", disse Leidy.

"Mas infelizmente você não tá caindo né ‘fia’. Então, não tem como tirar", comentou Pitel.

