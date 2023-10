Peru vence Miss Grand Internacional pela segunda vez e Brasil fica de fora

A- A+

A modelo carioca Adriana Yanca, 27, não entrou no primeiro corte da final do Miss Grand Internacional 2023. A 11a edição do concurso internacional ocorreu no Vietnã, nesta quarta-feira. Com Adriana de fora, o Brasil perdeu a chance de conseguir a sua segunda vitória consecutiva, chamada no meio como "Back to Back". Esta é a primeira vez que o país não entra no grupo de finalistas do concurso mundial desde 2019, quando a paulista Marjorie Marcelle ficou em quinto lugar.

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais