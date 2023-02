Peruca, sunga branca, bolo e Carnaval marcam presença na Festa do Líder Cezar Black

A- A+

O ambiente náutico e o Carnaval foram os temas escolhidos para a festa de Cezar Black - quinto líder do BBB 23 - nesta quarta-feira (22), no BBB 23. As duas paixões do brother serviram de inspiração para a produção do reality montar a festa intitulada "Folia a bordo". O enfermeiro, que costuma navegar de lancha no Lago Paranoá, em Brasília, pode reviver seu passatempo favorito em clima de Carnaval, sua época favorita do ano.



O aniversário de Cezar é na próxima sexta, 24/2. E atenção: eu exijo peruca e bolo para o Cezar.



O figurino acompanhou o estilo de Cezar, com sunga branca, peruca e acessórios de marinheiro. No cardápio, frutos do mar e espumante. Máscaras carnavalescas, boias e âncora completaram a decoração, que ainda contou com papel picado, acessórios e motivos carnavalescos compondo o cenário da comemoração.

Entre as atrações para garantir a diversão da festa, um simulador de jet-ski e um set fotográfico de sereia para gerar registros engraçados. “Ai Preto”, música tatuada no corpo do brother foi a trilha musical que abriu a festa.



Repercussões da eliminação

Antes de iniciar a festa, a edição do programa focou nas reações dos participantes após a eliminação de Cristian, nesta quinta-feira (21), e as especulações sobre o que motivou sua saída.



Além disso, as movimentações e privilégios dos ocupantes Quarto do Líder de assistir os demais colegas de confinamento e o recado do eliminado Cristian para a casa, alertando os participantes para tomarem cuidado com pessoas que se acham "generais", recado que foi entendido por Fred Desimpedidos e Key como sendo direcionados a Fred Nicácio.

