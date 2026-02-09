"Pesadelo na Cozinha" vai na quinta temporada e inclui restaurantes de quatro estados

A- A+

O cozinheiro mais 'encrenqueiro' da TV brasileira, o francês Erick Jacquin vai retornar à tela na nova temporada do programa "Pesadelo na Cozinha", que será exibida pela Band, HBO Max e Discovery Home & Health.



A atração entra em sua quinta edição e está prevista para estrear em 20 de fevereiro, às 20h40, na HBO Max e no Discovery Home & Health, e no dia 24, às 22h30, na TV aberta, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.



O programa que 'resgata' restaurantes à beira da falência tem coprodução entre a emissora e a Warner Bros. Discovery.



SOS

No total, o "Pesadelo na Cozinha" terá 12 episódios mostrando a atuação do chef francês para reorganizar os estabelecimentos que estão no 'pronto-socorro'.



O que mais impressiona no programa são as condições ruins de muitos restaurantes, sobretudo sanitárias e de qualidade gastronômica, mas os problemas são muitos - e a má gestão está sempre no foco do problema.



Nesta edição, Jacquin amplia sua atuação e apresenta novas perspectivas culturais ao percorrer restaurantes em quatro estados brasileiros.



A lista terá Porto Seguro (BA), Belo Horizonte (MG), Foz do Iguaçu (PR), Santo André e São Bernardo do Campo (ABC Paulista), e a capital de São Paulo.



“As viagens mudam a rotina e surgem situações inesperadas. A gente acha que já viu de tudo, só que o pior ainda está por vir, então essa é a grande questão. Tem proprietário que não é do ramo, não demonstra amor pelo que faz nem possui conhecimento, porém acredita que domina o assunto”, alfineta o anfitrião.



O chef segue apontando as principais lacunas que estão deixando o empreendimento no vermelho e indica possíveis soluções para que o ponto retome os lucros e volte a ser um ambiente respeitado.



As mudanças vão desde os cardápios ultrapassados até as práticas de limpeza.



O elemento da narrativa de "Pesadelo na Cozinha" que mais aflige é a angústia de acompanhar o diagnóstico de situações extremas e os esforços necessários para que o restaurante evolua a um patamar minimamente aceitável, tanto como negócio rentável, quanto operação segura para o consumidor.



Como funciona?

Depois do diagnóstico, Jacquin se reúne com o proprietário para entender as razões que contribuíram para o declínio do negócio e promove uma análise detalhada da qualidade dos pratos, do serviço e do entrosamento dos colaboradores.



Muitas vezes, atritos familiares e as disputas entre sócios são expostos enquanto a tensão constante ligada à preservação das tradições e à aceitação de reformulações ronda todos os metros quadrados.



Em alguns casos, os entraves não se limitam à comida e refletem relações desgastadas, falhas de comunicação e a falta de liderança clara.



A partir desse panorama, o chef de cozinha propõe escopos para serem trilhados rumo à reorganização do negócio, mas nem sempre suas ideias são bem recebidas, já que os locais carregam as próprias histórias, marcadas por resistência, frustração e medo de recomeçar.

