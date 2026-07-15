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AGRESTE Pesqueira dá a largada na terceira edição do Festival Pernambuco Meu País Projeto do Governo de Pernambuco inicia circulação pelo interior com cinco dias de programação gratuita, shows, cortejos populares e expectativa de injetar mais de R$ 7 milhões na economia local

Pesqueira se transforma, a partir desta quarta (15), na primeira parada do Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo do estado.

Até domingo (19), a cidade do Agreste será ocupada por cortejos, espetáculos, oficinas, feiras, exposições e shows gratuitos, reunindo artistas locais e nacionais em uma programação que atravessa diferentes linguagens culturais.

A expectativa do governo é receber entre 40 mil e 48 mil pessoas e movimentar mais de R$ 7 milhões na economia do município.

A escolha de Pesqueira para abrir a itinerância não é por acaso. Berço do povo indígena Xukuru do Ororubá, da renda renascença e de manifestações tradicionais como Os Caiporas, o município faz da própria identidade cultural um dos eixos do festival.

Ao longo do fim de semana, mais de dez polos espalhados pela cidade receberão atividades de música, teatro, circo, dança, literatura, artes visuais, fotografia, artesanato, moda, gastronomia e cultura popular.

Cidade em festa

A programação começa com as ações do Forma PE, núcleo de formação do festival voltado para artistas, produtores culturais, artesãos e demais profissionais da economia criativa.

As atividades seguem até o domingo (19) na Escola de Referência em Ensino Médio Cristo Rei, com inscrição gratuita, através de formulários online, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Amanhã (16), a Trupe Pernambuco Meu País percorre as ruas de Pesqueira em um grande cortejo que reúne artistas de teatro, dança, música, poesia e circo, convidando moradores e visitantes para mergulhar no clima da festa.

Já na sexta (17), os polos culturais entram em funcionamento e o Palco Pernambuco Meu País abre sua programação no Pátio de Eventos da cidade. Entre as atrações confirmadas, estão Joyce Alane, Waldonys, Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon.

No sábado (18), sobem ao palco Ave Sangria, Paulo Miklos, Detonautas e Xamã.

O encerramento, no domingo (19), reúne Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, Marrom Brasileiro ao lado de Nonô Germano, Molejo, Parangolé e Léo Santana.

Homenagem à cultura popular

Antes dos shows da sexta-feira, o público acompanha o espetáculo “Pernambuco Meu País”, criado especialmente para esta edição do festival.

A montagem homenageia a arquiteta Janete Costa e os mestres da cultura popular Vitalino e Irineu do Mestre, costurando dança, música e teatro em uma celebração dos saberes populares pernambucanos.

Os tradicionais Cortejos Brincantes também ocupam as ruas durante todos os dias do evento, levando ao público manifestações como maracatu, frevo, boi, caboclinho, quadrilhas e bacamarte.

A programação inclui ainda espaços dedicados à literatura, economia criativa, cultura alimentar, artes cênicas, artesanato e atividades voltadas ao público infantil.

Rota pelo interior

Neste e no próximo fim de semana, o Governo de Pernambuco também integra a programação da 68ª Festa dos Estudantes de Triunfo. O palco Pernambuco Meu País, montado às margens do Lago João Barbosa, no Pátio de Eventos Maestro Madureira, amplia a agenda de um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do Sertão.

As apresentações começam neste sábado (18), com shows de Leonardo Sullivan, Zezé Di Camargo e Soraya Moraes. Já entre os dias 23 e 25, sobem ao palco artistas como Lipe Lucena, Os Seresteiros de Triunfo, Maneva, Banda Magníficos e Petrúcio Amorim.

Depois, o Pernambuco Meu País segue viagem por Salgueiro, Gravatá, Arcoverde, Bezerros/Serra Negra, Buíque e Caruaru, onde encerra a circulação no fim de agosto.

SERVIÇO

Festival Pernambuco Meu País - Pesqueira

Quando: Quinta (15) a domingo (19)

Onde: Pesqueira-PE

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

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