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NANÁ VASCONCELOS Pesquisa para documentário sobre Naná Vasconcelos começa no Recife com evento na Fundaj Encontro marca o início do levantamento que dará origem ao longa "Naná um Griô pelo mundo" e reunirá especialistas para discutir o legado artístico e cultural do percussionista

A trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira ganhará um novo capítulo a partir do Recife. No próximo dia 11, às 15h, a Sala Aloísio Magalhães, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby, recebe a apresentação oficial da etapa de pesquisa do documentário "Naná – um Griô pelo mundo".

A atividade abre um amplo processo de investigação sobre a vida e a produção artística de Naná Vasconcelos, reunindo pesquisadores, jornalistas e convidados para detalhar o trabalho que servirá de base ao longa-metragem.

Antes das filmagens, a equipe realizará um extenso mapeamento de documentos, fotografias, gravações, imagens e outros registros relacionados ao percussionista.

O material será organizado e analisado para orientar a construção do roteiro, além de contribuir para a preservação de um acervo considerado fundamental para a história da cultura brasileira.

Participam do encontro Patrícia Vasconcelos, responsável pela curadoria do legado do músico e produtora associada do filme; a jornalista Patrícia Palumbo, que assina o roteiro e a direção ao lado de Alessandra Dorgan; Moisés de Melo Santana, coordenador da Cátedra Naná Vasconcelos; e os jornalistas Michelle de Assumpção e José Teles, convidados para uma conversa sobre a dimensão artística e a projeção internacional do homenageado.

Desde a morte do artista, Patrícia Vasconcelos acompanha a organização de seu acervo e participa de iniciativas voltadas à preservação de sua memória.

"Essa etapa de catalogação é a segunda fase e ajudará na pesquisa do filme 'Naná - um Griô pelo mundo', bem como no futuro Memorial, Museu e Centro de Referência Naná Vasconcelos", ressalta Patricia.

Figura decisiva na renovação da percussão contemporânea, Naná Vasconcelos ampliou as possibilidades do berimbau e levou sonoridades afro-brasileiras e nordestinas a festivais e palcos internacionais.

Ao longo da carreira, estabeleceu diálogos com artistas de diferentes países e consolidou uma obra marcada pela experimentação e pela aproximação entre tradições musicais.

Em Pernambuco, seu nome permanece ligado à abertura do Carnaval do Recife, cerimônia que passou a reunir as nações de maracatu sob sua direção artística a partir de 2001. A celebração transformou-se em um dos momentos mais simbólicos da festa e segue como referência da cultura popular pernambucana.

Essa experiência também integra os estudos desenvolvidos pela Cátedra Naná Vasconcelos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).

A pesquisa analisa os desdobramentos culturais, econômicos e simbólicos da política pública que incorporou o encontro dos maracatus à abertura oficial do Carnaval da capital.

Segundo Moisés de Melo Santana, a permanência da cerimônia evidencia a dimensão do legado deixado pelo percussionista.

"Essa foi uma política que surgiu pela gestão municipal do Recife anos atrás, e que se consolidou e até hoje é mantida, mesmo após dez anos da partida de Naná Vasconcelos. Podemos considerar que temos 15 anos de abertura do carnaval com os maracatus, e isso é extremamente importante", afirma.

Produzido pela MUK, com direção de Patrícia Palumbo e Alessandra Dorgan e produção associada de Patrícia Vasconcelos, o documentário pretende reconstruir a trajetória de Naná por meio de registros inéditos, imagens de arquivo e depoimentos de músicos e pesquisadores.

A proposta é apresentar o artista como um griô contemporâneo, cuja obra atravessou fronteiras ao transformar a música em espaço de memória, espiritualidade e intercâmbio entre culturas.

Viabilizado por meio de emenda parlamentar e gerenciado pela Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe), o projeto conta com apoio da Fundaj na realização do evento de lançamento.

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