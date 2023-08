A- A+

Ministério da Cultura Pesquisador do Cangaço é nomeado como Coordenador do Escritório Estadual de Pernambuco Ex-presidente da Fundação de Cultura de Serra Talhada, Anildomá Willans, é um dos mais renomados pesquisadores do cangaço e da vida de Lampião do Brasil

Nesta quarta-feira (16), o Ministério da Cultura divulgou a Portaria Nº 995, de 15 de agosto de 2023, nomeando o pesquisador e ex-presidente da Fundação de Cultura de Serra Talhada, Anildomá Willans de Souza, para o cargo de Coordenador do Escritório Estadual de Pernambuco, dentro da Diretoria de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura.

O documento foi assinado pela Ministra da Cultura, Margareth Menezes, que estendeu o convite ao historiador há alguns meses. Anildomá é um dos mais renomados pesquisadores do cangaço e da vida de Lampião do país, também responsável pela criação da Fundação Cultural Cabras de Lampião e do Museu do Cangaço de Serra Talhada com a produtora cultural Cleonice Maria.

"O fato de ser um sertanejo, que vive e mora em outra extremidade do estado, me permite observar de outro ângulo a pujança cultural que temos e como o MINC poderá se fazer presente juntamente com o Estado e municípios" declara Anildomá, reiterando a importância da presença do MINC onde estão os fazedores de arte e cultura, para que se estabeleça uma boa relação com a sociedade civil.

