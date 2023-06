A- A+

LIVRO Pesquisadora Maria Lecticia Cavalcanti é a entrevistada de Pedro Bial, nesta quarta-feira (21) Escritora pernambucana detalha o livro "A Mesa de Deus: Os Alimentos da Bíblia", no programa "Conversa com Bial", pela TV Globo

A escritora e pesquisadora de Gastronomia Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti será a entrevistada do jornalista Pedro Bial, em seu programa “Conversa com Bial”, exibido nesta quarta-feira (21), logo após o Jornal da Globo. Na pauta está o livro “A Mesa de Deus: Os Alimentos da Bíblia”, publicado pela Editora Record no final do ano passado e que desde então vem se destacando no mercado literário.

O papo, gravado virtualmente no começo deste mês, destaca vários pontos abordados na obra. “Bial fez uma apresentação lindíssima do livro”, aponta Maria Lecticia, que é uma grande conhecida por suas pesquisas no contexto da alimentação. Ela, que também é Imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL), onde ocupa a cadeira que já pertenceu ao sociólogo Gilberto Freyre, entrega neste livro um trabalho que durou dez anos de estudos, após convite feito pelo cardeal Dom José Tolentino em pesquisar os elementos na mesa do povo de Deus.

“Estudei, procurei teólogos e especialistas no assunto. Além disso, perceber a mesa (o alimento) como um forte alicerce das sociedades, simbolizando união, comunhão e partilha, foi uma grande novidade da Bíblia, e é a parte mais bonita do Novo Testamento", disse a escritora em uma de suas entrevistas para a Folha de Pernambuco - jornal em que a idealizadora do caderno Sabores.

Não à toa, o livro percorre os principais produtos que aparecem no Livro Sagrado, tratando os seus simbolismos no contexto religioso. Para além de pão, vinho, vinagre, azeite e mel, tão presentes entre os escritos dos 73 livros que compõem a Bíblia, a obra também detalha os utensílios e rituais ligados aos preparos. “Todos os que forem deixados na terra se alimentarão de coalhada e de mel”, descreve em uma das páginas.

Em sua bibliografia, Maria Lecticia já lançou "Açúcar no Tacho" (2007), "O Negro Açúcar" (2008), "História dos Sabores Pernambucanos" (2009), "Esses Pratos Maravilhosos e seus Nomes Esquisitos" (2013), "Gilberto Freyre e As Aventuras do Paladar" (2013), "Açúcar - uma história" (no prelo).

Serviço:

Conversa com Bial

Emissora: TV Globo

Horário: após o Jornal da Globo (cerca de 01h20)

Instagram: @conversacombial

Veja também

Música Tiné e Thiago Rad lançam parceria inédita, a música Rádio da Minha Cabeça