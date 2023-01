A- A+

Um dos maiores talentos da pernambucana Lecticia Cavalcanti é, sem dúvida alguma, contar histórias de uma forma que ninguém nunca contou. Idealizadora do caderno gastronômico Sabores, publicado neste jornal todos os finais de semanas, Lecticia é, antes de tudo, uma apaixonada por tudo o que diz respeito à alimentação: ingredientes, rituais, as relações sociais que se dão à mesa, entre uma garfada e outra.

Com uma longa trajetória dedicada à pesquisa e à produção de livros especializados, incansável, ela escoa mais um projeto editorial que promete ir para a biblioteca dos colecionadores da história universal.

Lançado em dezembro pela editora Record, "A mesa de Deus: os alimentos da Bíblia" faz um recorte minucioso dos alimentos que aparecem no livro sagrado e seus simbolismos naquele contexto religioso.





Ervas, especiarias e mel

A ideia do projeto surgiu durante uma conserva de Lecticia com o cardeal Dom José Tolentino Mendonça acerca da importância da alimentação para o povo de Deus.



Após ler e reler a Bíblia, a autora fez anotações sobre os principais alimentos que aparecem no livro sagrado e estudou os hábitos alimentares dos hebreus nos diversos momentos de sua trajetória. Pão, vinho, vinagre, azeite, mel, sal, leite e derivados, e água são os itens que mais aparecem nos escritos dos 73 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamentos.



“A cozinha da Bíblia se fazia com grande quantidade de ervas, especiarias, cereais e leguminosas, usados na preparação de pratos ou na fabricação de pão e cerveja, trazidos, em caravanas, da Índia e da península Arábica.



Produtos, às vezes, secos, por serem mais fáceis de conservar. Utilizavam azeite de oliva. Da uva, faziam vinho e vinagre. Do leite de cabra, ovelha e vaca, preparavam queijos frescos ou secos (conservados no sal). Adoçavam os alimentos com mel de abelha que, à época, nada era tão doce.



“Todos os que forem deixados na terra se alimentarão de coalhada e de mel”, descreve a autora em um trecho do livro.

Perspectiva nada óbvia

"A mesa de Deus" é um ponto fora da curva, no tocante à interpretação do livro sagrado. É recorrente que historiadores de diversas vertentes se debrucem com profundidade sobre os aspectos histórico, antropológico, geográfico, a econômico. Lecticia faz o caminho oposto e joga luz sobre a comida como ponto focal de acontecimentos históricos, é surpreendente. O livro abre uma porta completamente nova para se entrar no livro sagrado: as comidas e tudo que as cerca.

Comida, significado e análise

São elencadas, organizadas e analisadas não apenas as referências aos principais alimentos e ingredientes dos tempos bíblicos - os cereais, as carnes, os frutos, os temperos, o azeite, o mel, o leite, mas também aquelas ligadas aos utensílios utilizados em seu preparo, aos rituais de que eram parte importante, aos significados espirituais de cada um, entre vários aspectos práticos e simbólicos a eles relacionados.



Não passa despercebida a contumaz eloquência da autora na escrita: o livro oferece um texto limpo, direto, sem cacos ou preciosismo, apenas boa informação.

Sobre a autora

Pernambucana, Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti é escritora, pesquisadora gastronômica e pertence à Academia Pernambucana de Letras, ocupando a cadeira 23 - que já pertenceu ao sociólogo Gilberto Freyre.



É autora dos livros "Açúcar no tacho" (2007), "O negro açúcar" (2008), "História dos sabores pernambucanos" (2009), "Esses pratos maravilhosos e seus nomes esquisitos" (2013), "Gilberto Freyre e as aventuras do paladar" (2013) e "Açúcar - uma história" (no prelo), e escreveu os prefácios, entre outros, de "Alimentação e folclore" (2004), de Mário Souto Maior, e "Açúcar" (2007), de Gilberto Freyre.

SERVIÇO

"A mesa de Deus: os alimentos da Bíblia"

De Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti, pela Editora Record

384 págs., R$ 74,90

